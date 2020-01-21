В Волгограде астраханца осудили за хищение 7 миллионов с банковского счета мертвеца





Жителя Астраханской области приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня Кировский районный суд Волгограда признал 38-летнего безработного виновным в том, что он за вознаграждение согласился похитить крупную сумму денег с банковского счета умершего человека с использованием поддельных документов о праве наследования.

Установлено, что 3 декабря 2018 года к астраханцу с таким предложением обратился некий знакомый. Мужчина согласился, после чего получил поддельное свидетельство о праве наследования денежных средств одного из клиентов банка на своё имя якобы как на брата умершего.

С этими документами он обратился в отделение банка в Кировском районе Волгограда. В этот же день часть денежных средств в сумме 7,2 млн рублей была перечислена на счет злоумышленника, а порядка 150 тысяч рублей он снял наличными. В дальнейшем находившиеся на счете деньги осужденный снял в одном из отделений банка на территории Астраханской области и передал своему сообщнику, получив за свои услуги 90 тысяч рублей.

Впоследствии указанные денежные средства были восстановлены банком на расчетном счете клиента, в связи с чем кредитной организации был нанесен материальный ущерб в сумме более 7,3 млн рублей. Вину астраханец полностью признал. Расследование уголовного дела проводилось СО УФСБ России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил.



