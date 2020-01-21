В Волгоградской области водитель-наркоман ответит за гибель подростка

Расследования 21.01.2020 11:06
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21.01.2020 11:06
В Михайловке завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб подросток. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 42-летнего местного жителя будут судить по ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По данным следствия, вечером 24 сентября 2019 года обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ, двигался по автодороге в городе Михайловке. Напротив дома 85 по улице Обороны он совершил наезд на переходившего проезжую часть 17-летнего парня. Тело подростка обнаружили прохожие, которые вызвали врачей скорой медицинской помощи и наряд полиции. Спасти пострадавшего не удалось, травмы оказались смертельными. Как впоследствии установили эксперты, в момент ДТП обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы следствия направлены в Михайловскую межрайонную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном мужчина не признавал.
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