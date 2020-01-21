В Волгоградской области водитель-наркоман ответит за гибель подростка





В Михайловке завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб подросток. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 42-летнего местного жителя будут судить по ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, вечером 24 сентября 2019 года обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ, двигался по автодороге в городе Михайловке. Напротив дома 85 по улице Обороны он совершил наезд на переходившего проезжую часть 17-летнего парня. Тело подростка обнаружили прохожие, которые вызвали врачей скорой медицинской помощи и наряд полиции. Спасти пострадавшего не удалось, травмы оказались смертельными. Как впоследствии установили эксперты, в момент ДТП обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы следствия направлены в Михайловскую межрайонную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления дела в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном мужчина не признавал.



