В комитете транспорта Волгоградской области рассказали о работе над проектом третьего пускового комплекса моста через Волгу





На проверке в государственной экспертизе сейчас находится проектная документация на 1 этап Третьего пускового комплекса моста через Волгу. Этот отрезок должен пройти в границах от второго пускового комплекса до транспортной развязки в районе съезда к хутору Лебяжья Поляна. Что касается 2 этапа - в границах от транспортной развязки в районе съезда на хутор Лебяжья Поляна до Первого пускового комплекса, то, как сообщили по запросу ИА «Высота 102» в региональном комитете транспорта, сейчас ведется подготовка проектной документации. В облкомтрансе также заявили, что положительное заключение государственной экологической экспертизы получено. Известно, что проектируемая автомобильная дорога 1Б категории с четырьмя полосами движения, протяженностью 14 км, пройдет по особо охраняемой территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» и пересечет большое количество водных объектов, кроме того, трасса пройдет по территории поселка Рыбачий и хутора Новенький. Подробности инженерных решений проекта пока неизвестны, но защитники природы уже начали проявлять беспокойство по поводу судьбы дубрав и ериков, которых может коснуться строительство. Выражается также опасение насчет возможного возведения дамб, что, по мнению общественников, может негативно сказаться на процессе разлива в период половодья и миграции животных.

Как удалось выяснить ИА «Высота 102», генеральным проектировщиком Третьего пускового комплекса моста через Волгу является АО «Институт «Стройпроект». Согласно информации на сайте компании, конструктивные элементы автомобильной дороги проектируются с учетом местных природно-климатических, гидрологических и геологических условий. «Объект выведен за пределы населенных пунктов, что позволит пустить транзитный трафик в обход поселков и хуторов, расположенных вдоль существующей автомобильной дороги, улучшить экологическую обстановку в них, а также существенно повысить мобильность населения. Реализация в полном объеме мостового перехода в Волгограде позволит разгрузить Первую и Вторую продольные магистрали, исторический центр города, в том числе территорию в р-не Мамаева кургана, сократить негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. Будет обеспечен беспрепятственный выход автотранспортных средств на международные и межрегиональные автомобильные трассы».



О том, что заключен государственный контракт на поэтапную разработку проектной документации О том, что заключен государственный контракт на поэтапную разработку проектной документации на строительство третьей очереди моста через Волгу , которая соединит мосты через Волгу и Ахтубу, председатель комитета транспорта Волгоградской области объявил в начале прошлого года. По словам Анатолия Васильева, президент страны поручил Минтрансу РФ выделить на объект на 2020 год 900 миллионов рублей, а затем по 3-4 миллиарда ежегодно для продолжения строительства. По предварительным оценкам, всего на третью очередь комплекса моста через Волгу потребуется не менее 9 миллиардов рублей.



