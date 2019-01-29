В Волгограде планируют достроить мостовой переход через Волгу

Общество 29.01.2019 11:18
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29.01.2019 11:18
В Волгограде началось проектирование строительства третьей очереди мостового комплекса через Волгу. Об этом, как передаёт ИА «Высота 102», заявил сегодня председатель областного комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев на конференции в техуниверсите.
По его слова, объект-долгострой, который возводится с 1996 года, все же планируют достроить. Он включает в себя мосты через ерики и транспортные развязки на участке от моста через Волгу до моста через Ахтубу. Васильев сообщил, что в текущем году будет полностью сдана вторая очередь мостового комплекса, которая включает мост через Ахтубу и развязки. «Мы скоро запустим движение по всем четырём полосам», - уверенно заявил Васильев. Далее, отметил он, дорожники возьмутся за третью очередь мостового комплекса. Проектирование уже началось, заявил Васильев. По его словам, в 2020 году планируют начать строительство. Всего на третью очередь потребуется 9 млрд рублей, ее протяженность 13 км.
Мостовой переход через Волгу включает 4 пусковых комплекса. Васильев отметил, что это самый большой объект в Европе по количеству искусственных сооружений. Ранее, напомним, звучали обещания сдать мост через Ахтубу в 2018 году. Однако до сих пор движение по нему осуществляется по временной схеме.
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