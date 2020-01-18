В Волгограде и Волжском мошенники «сняли порчу» и продали криптовалюту на полмиллиона рублей

Происшествия 18.01.2020 11:13
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18.01.2020 11:13
Более 500 тысяч рублей выманили мошенники за минувшие сутки у двух человек в Волгограде и Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в городе-спутнике 80-летняя женщина поверила, что на ней и ее сыне порча, лишившись после «ритуала очищения» 275 тысяч рублей. К пенсионерке мошенницы подошли на улице, убедив отдать деньги, чтобы избавиться от «проклятия». Якобы деньги надо «очистить», тогда все наладится. После проведенного обряда женщине вернули деньги в пакете, но просили его не открывать какое-то время. Когда пенсионерка заглянула в пакет, то увидела в нем нарезанные газеты.
Врач-стоматолог из Волгограда решила купить криптовалюту и лишилась 310 тысяч рублей. Сделку она совершила в Интернете, перечислила рубли, после чего продавцы криптовалюты перестали выходить на связь.
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