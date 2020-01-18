Общество

«Дети рождаются не из-за денег»: волгоградцы рассказали, как послание президента повлияло на их планы стать родителями

Общество 18.01.2020 17:04
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18.01.2020 17:04


Материнский капитал на первого ребенка, увеличение размера маткапитала на второго ребенка и повышение пособий на детей – эти меры озвучил президент России в послании Федеральному собранию. Как молодые волгоградцы оценили намерение государства больше помогать семьям с детьми, повлияло ли это на их личные планы по рождению детей и что для молодежи является главным при планировании семьи? Подробности – в опросе ИА «Высота 102».


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