Борьба с коррупцией

Задержан экс-заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области

Борьба с коррупцией 17.01.2020 10:59
47
17.01.2020 10:59


В рамках расследования уголовного дела о хищении трубопровода в Светлоярском районе Волгоградской области задержан бывший заместитель главы муниципального района Сергей Звезденков, сообщает ИА «Высота 102». Источник в администрации района также утверждает, что помимо Звезденкова задержаны директор волгоградского филиала ООО «Осока-Лик» и руководитель фирмы по приему металла. 
Вчера сообщалось, что оперативные мероприятия в виде обысков коснулись нескольких фигурантов, возможно имеющих отношение к истории демонтажа и хищения в Светлоярском районе металлических труб, стоимость которых может превышать 15 миллионов рублей. Подробности расследования силовыми структурами не раскрываются, но можно предположить, что речь идет о демонтаже нескольких километров труб в районе хутора Кресты. О том, что концессионером - ООО «Осока-Лик», трубопровод, являющийся муниципальной собственностью, был демонтирован с согласия представителей местной власти, а деньги от продажи металла в бюджет района так и не поступили, активно заявляли общественники.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Борьба с коррупцией
17.01.2020 12:45
Борьба с коррупцией 17.01.2020 12:45
4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.01.2020 16:01
Борьба с коррупцией 16.01.2020 16:01
24 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.12.2019 10:21
Борьба с коррупцией 23.12.2019 10:21
5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.12.2019 18:22
Борьба с коррупцией 09.12.2019 18:22
20 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.12.2019 16:48
Борьба с коррупцией 09.12.2019 16:48
36 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.12.2019 16:21
Борьба с коррупцией 09.12.2019 16:21
12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2019 14:41
Борьба с коррупцией 06.12.2019 14:41
12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.12.2019 16:50
Борьба с коррупцией 02.12.2019 16:50
6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.11.2019 11:13
Борьба с коррупцией 30.11.2019 11:13
7 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.11.2019 10:57
Борьба с коррупцией 21.11.2019 10:57
15 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.11.2019 10:02
Борьба с коррупцией 15.11.2019 10:02
13 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.11.2019 10:16
Борьба с коррупцией 14.11.2019 10:16
19 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.11.2019 09:55
Борьба с коррупцией 12.11.2019 09:55
5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.11.2019 12:51
Борьба с коррупцией 11.11.2019 12:51
5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.11.2019 10:17
Борьба с коррупцией 06.11.2019 10:17
9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:20
В Волгоградской области суд временно лишил свободы «Партию свободных граждан»Смотреть фотографии
19:07
В Волгограде бывший наркополицейский не смог отсудить у государства всю сумму «гонорара успеха»Смотреть фотографии
18:53
Александр Анащенко рассказал студентам педагогических направлений о том, каким будет учитель будущегоСмотреть фотографии
17:24
"Лидера России" назначили заместителем руководителя комитета образования Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:28
Топ-5 секретов обязательного медицинского страхованияСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской академии физкультуры выбрали нового ректораСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде с осужденного директора "Европа-Биофарм" взыскали 45 млн рублей в доход государстваСмотреть фотографии
12:34
«Отдыхать, гулять, встречаться»: у губернатора романтический настрой на Центральную набережную ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
Сообщения о минировании школ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
11:21
Волгоградец выслушал приговор за продажу чужой недвижимостиСмотреть фотографии
10:59
Задержан экс-заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области Смотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области житель Казахстана погиб из-за перебегавшей дорогу свиньиСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде эвакуируют школы из-за анонимных сообщений с угрозамиСмотреть фотографии
09:52
Реалии: подача заявки на ипотеку от Сбербанка через сервис «ДомКлик»Смотреть фотографии
09:41
В Волгограде Россельхознадзор не нашел ДНК лососевых в красной икреСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде директор МБУ после гибели ребенка в фонтане вернулась на свою должностьСмотреть фотографии
17:37
Бывший главврач Волгоградского перинатального центра занял высокий пост в БашкирииСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области шашлычник рубил дубы для мангалаСмотреть фотографии
17:06
Алкогольный суррогат стал причиной смерти 7 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:44
Никто не против: кандидатура нового председателя правительства России согласована ГосдумойСмотреть фотографии
16:01
В администрацию Светлоярского района Волгоградской области пришли с обысками по делу о хищении канализационных трубСмотреть фотографии
15:41
«Один сидит, другой стал адвокатом»: Павел Степаненко припомнил бывшим волгоградским следователям свое дело Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Волгоградские рыбаки не устают изумлять спасателей бездумным выходом на опасный ледСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
"Унижал и снимал видео": в Волгограде за неуставные отношения осудили военнослужащегоСмотреть фотографии
14:13
Роспотребнадзор назвал причины отравления 17 школьников в туркомплексе под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:40
В Волгоградской области пастух обогащался на чужих овечкахСмотреть фотографии
12:15
Без свидетелей: суд в Сочи признал законными волгоградские выборы с «двойником»Смотреть фотографии
11:57
Волгоградец убил приятеля и вывез тело на пустырьСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде в отношении основателя сети «МАН» возбудили еще одно уголовное дело Смотреть фотографии
11:11
В Волгограде бывший наркополицейский потребовал денег за незаконное судебное преследованиеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 