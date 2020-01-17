Задержан экс-заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области





В рамках расследования уголовного дела о хищении трубопровода в Светлоярском районе Волгоградской области задержан бывший заместитель главы муниципального района Сергей Звезденков, сообщает ИА «Высота 102». Источник в администрации района также утверждает, что помимо Звезденкова задержаны директор волгоградского филиала ООО «Осока-Лик» и руководитель фирмы по приему металла.

Вчера сообщалось, что оперативные мероприятия в виде обысков коснулись нескольких фигурантов, возможно имеющих отношение к истории демонтажа и хищения в Светлоярском районе металлических труб, стоимость которых может превышать 15 миллионов рублей. Подробности расследования силовыми структурами не раскрываются, но можно предположить, что речь идет о демонтаже нескольких километров труб в районе хутора Кресты. О том, что концессионером - ООО «Осока-Лик», трубопровод, являющийся муниципальной собственностью, был демонтирован с согласия представителей местной власти, а деньги от продажи металла в бюджет района так и не поступили, активно заявляли общественники.



