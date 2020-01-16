



Депутаты Государственной думы на сегодняшнем пленарном заседании поддержали предложение Владимира Путина назначить на должность премьера Михаила Мишустина - руководителя Федеральной налоговой службы, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГД РФ, за высказались 383 парламентария, воздержался 41, против не проголосовал никто.

Напомним, вчера после оглашения Послания Федеральному Собранию Владимир Путин провел встречу с председателем правительства Дмитрием Медведевым. По итогам разговора с премьером, было объявлено об отставке правительства и подписан соответствующий президентский указ. В Государственную думу Владимир Путин внес предложение назначить новым председателем правительства Михаила Мишустина.

Фото duma.gov.ru