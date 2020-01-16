Политика

Никто не против: кандидатура нового председателя правительства России согласована Госдумой

Политика 16.01.2020 16:44
11
16.01.2020 16:44


Депутаты Государственной думы на сегодняшнем пленарном заседании поддержали предложение Владимира Путина назначить на должность премьера Михаила Мишустина - руководителя Федеральной налоговой службы, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГД РФ, за высказались 383 парламентария, воздержался 41, против не проголосовал никто.
Напомним, вчера после оглашения Послания Федеральному Собранию  Владимир Путин провел встречу с председателем правительства Дмитрием Медведевым. По итогам разговора с премьером, было объявлено об отставке правительства и подписан соответствующий президентский указ. В Государственную думу Владимир Путин внес предложение назначить новым председателем правительства Михаила Мишустина.
Фото duma.gov.ru

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Политика
16.01.2020 17:37
Политика 16.01.2020 17:37
5 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 19:27
Политика 15.01.2020 19:27
11 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 17:47
Политика 15.01.2020 17:47
12 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 16:05
Политика 15.01.2020 16:05
26 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 15:57
Политика 15.01.2020 15:57
10 Обсудить

0
Далее
Политика
15.01.2020 10:10
Политика 15.01.2020 10:10
13 Обсудить

0
Далее
Политика
14.01.2020 16:27
Политика 14.01.2020 16:27
35 Обсудить

0
Далее
Политика
12.01.2020 14:02
Политика 12.01.2020 14:02
7 Обсудить

0
Далее
Политика
31.12.2019 18:07
Политика 31.12.2019 18:07
6 Обсудить

0
Далее
Политика
31.12.2019 12:44
Политика 31.12.2019 12:44
0 Обсудить

0
Далее
Политика
27.12.2019 18:36
Политика 27.12.2019 18:36
31 Обсудить

0
Далее
Политика
25.12.2019 12:26
Политика 25.12.2019 12:26
24 Обсудить

0
Далее
Политика
25.12.2019 10:33
Политика 25.12.2019 10:33
40 Обсудить

0
Далее
Политика
24.12.2019 15:21
Политика 24.12.2019 15:21
18 Обсудить

0
Далее
Политика
24.12.2019 10:34
Политика 24.12.2019 10:34
75 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:37
Бывший главврач Волгоградского перинатального центра занял высокий пост в БашкирииСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области шашлычник рубил дубы для мангалаСмотреть фотографии
17:06
Алкогольный суррогат стал причиной смерти 7 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:44
Никто не против: кандидатура нового председателя правительства России согласована ГосдумойСмотреть фотографии
16:01
В администрацию Светлоярского района Волгоградской области пришли с обысками по делу о хищении канализационных трубСмотреть фотографии
15:41
«Один сидит, другой стал адвокатом»: Павел Степаненко припомнил бывшим волгоградским следователям свое дело Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Волгоградские рыбаки не устают изумлять спасателей бездумным выходом на опасный ледСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
"Унижал и снимал видео": в Волгограде за неуставные отношения осудили военнослужащегоСмотреть фотографии
14:13
Роспотребнадзор назвал причины отравления 17 школьников в туркомплексе под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:40
В Волгоградской области пастух обогащался на чужих овечкахСмотреть фотографии
12:15
Без свидетелей: суд в Сочи признал законными волгоградские выборы с «двойником»Смотреть фотографии
11:57
Волгоградец убил приятеля и вывез тело на пустырьСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде в отношении основателя сети «МАН» возбудили еще одно уголовное дело Смотреть фотографии
11:11
В Волгограде бывший наркополицейский потребовал денег за незаконное судебное преследованиеСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде коммерсант обманул налоговую на 70 млн рублей и отправился в колониюСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области фальсификат выдавали за сливочное маслоСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде 9 домов-призраков снесут по решению судаСмотреть фотографии
09:57
В селе под Волгоградом ликвидируют вспышку бешенстваСмотреть фотографии
09:33
Экс-чиновник обладминистрации нашел новую работу в Волгограде через АстраханьСмотреть фотографии
08:22
Две Елены из Волгограда помогут Владимиру Путину поправить Конституцию РФСмотреть фотографии
08:06
Закусками обеспечены: Волгоградскую облдуму обслужат известные рестораторыСмотреть фотографии
08:01
Филиал ООО «Капитал медицинское страхование» в Волгоградской области поздравляет жителей региона с Новым 2020 годомСмотреть фотографии
19:27
Путин предложил главе ФНС сменить Медведева на посту председателя правительства РоссииСмотреть фотографии
18:07
«Смотрел видео с выборов»: волгоградец Борис Пылин погрузился в приключения ящика для голосованияСмотреть фотографии
17:47
После послания Путина Медведев заявил об отставке Правительства РоссииСмотреть фотографии
17:45
Волгоградец возглавил министерство ЖКХ на СахалинеСмотреть фотографии
16:44
Волгоградский филиал Россельхозбанка укрепил позиции по поддержке АПКСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде строителя-москвича отправили в колонию за неуплату 52,5 млн рублей налоговСмотреть фотографии
16:05
«Золотые слова»: волгоградские политики конспектировали президента РоссииСмотреть фотографии
15:57
«Это очень хорошее послание»: депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко о речи ПутинаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 