Роспотребнадзор назвал причины отравления 17 школьников в туркомплексе под Волгоградом

Здравоохранение 16.01.2020 14:13
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16.01.2020 14:13
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области официально сообщило об отравлении 17 школьников в Волжском. ЧП произошло еще в рождественский сочельник, 6 января, но комментарии даны только сегодня, сообщает ИА "Высота 102".
Так, в управление 8 января от ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г. Волжского поступила информация о случаях госпитализации 17 детей школьного возраста с симптомами бактериальной кишечной инфекции. Дети были выписаны из стационара 9 января. Заболевание протекало преимущественно в легкой форме.
В ходе эпидемиологического расследования было выявлено, что группа школьников прибыла в Волжский на тренировочные сборы. Подростки проживали и питались организовано в ООО "Туристический комплекс "Ахтуба". Установлено, что все заболевшие 6 января ели привозную пиццу, приготовленную компанией ООО "ПРОФИДО".
При проведении расследования причин и условий возникновения заболеваний выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в деятельности ООО "ПРОФИДО" и ООО "Туристический комплекс "Ахтуба". В отношении указанных юридических лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.
В связи с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении пищевой продукции, в отношении пиццерии ООО "ПРОФИДО" применен временный запрет деятельности.
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