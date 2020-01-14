



К 2,5 годам лишения свободы условно приговорена в Волгоградской области сотрудница почты за присвоение денежных средств, предназначенных для социальных выплат. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь облсуда Екатерина Вальковская, Урюпинский городской суд признал подсудимую виновной в присвоении 440 тысяч 874 рублей.

В суде установлено, что, являясь начальником сельского отделения почтовой связи, она воспользовалась своим служебным положением, взяла из кассы денежные средства, предназначенные для социальных выплат гражданам. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая вину признала частично, не согласилась с суммой причиненного ущерба. Женщина пояснила, что она взяла из кассы наличные денежные средства, поскольку на тот момент у неё было затруднительное материальное положение. Деньги она собиралась через какое-то время вернуть.

Суд также удовлетворил гражданский иск Урюпинского почтамта УФПС Волгоградской области к подсудимой о возмещении материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

В раскрытии преступления принимали участие полицейские и сотрудники УФСБ по Волгоградской области.



