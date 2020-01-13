Трое разбойников сломали волгоградцу руки из-за сотового телефона

Происшествия 13.01.2020 16:15
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13.01.2020 16:15
Ранее судимый волгоградец и 17-летние парень и девушка задержаны по подозрению в разбойном нападении на 29-летнего жителя Тракторозаводского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе регионального главка МВД, накануне они ворвались в квартиру потерпевшего, избили его палкой, сломав кости на руках, и отобрали телефон. Задержанные вину в содеянном признали.
Полицейские установили, что перед разбойным нападением они распивали спиртное. Когда закончился алкоголь, девушка предложила ограбить ее знакомого. Вооружившись ножкой от стола, злоумышленники направились на дело. Девушка попросила потерпевшего открыть входную дверь, а ее товарищи в это время начали наносить удары, требуя отдать наличность. Похитив мобильный телефон, злоумышленники сдали его в скупку, а на вырученные деньги купили алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
В пресс-службе СУ СКР по региону уточнили, что по решению суда подозреваемые заключены под стражу. Установлено, что они ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Оба несовершеннолетних состоят на специализированном учете. Более того, 17-летняя злоумышленница в настоящее время является подсудимой по уголовному делу о незаконном хранении наркотических средств. Их старший товарищ ранее был судим по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
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