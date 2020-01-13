Аналитика 13.01.2020 12:10
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13.01.2020 12:10
Недовольны своим уровнем зарплаты на текущем месте 73% работников в Волгоградской области. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня приводит служба исследований компании HeadHunter, опросившая в декабре 2019 года свыше 5 тысяч соискателей.
Цель исследования - выяснить, устраивает ли работников размер оплаты труда на текущем месте работы и готовы ли они беседовать с руководством о ее повышении. Отмечается, что у представителей рабочих процессий, так называемый рабочий класс, недовольных зарплатой больше - 80%. А вот довольных своим заработком больше всего в сфере управления персоналом (HR) - 33%.
57% опрошенных рассказали, что им приходилось общаться с руководством на тему повышения зарплаты, причем инициаторами такого общения в 81% случаев выступали сами работники.
По словам респондентов, 38% из них после бесед с начальством повышали заработную плату. Примечательно, что чаще этого добиваются женщины (46%), чем мужчины (39%). В 34% случаев ожидания работников совпали с реальностью, а вот 11% рассказали о том, что сумма надбавки оказалась сильно ниже ожидаемой.
Больше половины работников Волгоградской области считает, что заработная плата должна повышаться в зависимости от успехов сотрудника, 36% говорят об обязательном увеличении заработка 1 раз в год, 7% хотели бы видеть рост своих доходов несколько раз в год.
Отметим, что в среду, 15 января, президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Ранее глава государства говорил, что в своей речи он уделит особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.
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