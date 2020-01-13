



Недовольны своим уровнем зарплаты на текущем месте 73% работников в Волгоградской области. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня приводит служба исследований компании HeadHunter, опросившая в декабре 2019 года свыше 5 тысяч соискателей.

Цель исследования - выяснить, устраивает ли работников размер оплаты труда на текущем месте работы и готовы ли они беседовать с руководством о ее повышении. Отмечается, что у представителей рабочих процессий, так называемый рабочий класс, недовольных зарплатой больше - 80%. А вот довольных своим заработком больше всего в сфере управления персоналом (HR) - 33%.

57% опрошенных рассказали, что им приходилось общаться с руководством на тему повышения зарплаты, причем инициаторами такого общения в 81% случаев выступали сами работники.

По словам респондентов, 38% из них после бесед с начальством повышали заработную плату. Примечательно, что чаще этого добиваются женщины (46%), чем мужчины (39%). В 34% случаев ожидания работников совпали с реальностью, а вот 11% рассказали о том, что сумма надбавки оказалась сильно ниже ожидаемой.

Больше половины работников Волгоградской области считает, что заработная плата должна повышаться в зависимости от успехов сотрудника, 36% говорят об обязательном увеличении заработка 1 раз в год, 7% хотели бы видеть рост своих доходов несколько раз в год.

Отметим, что в среду, 15 января, президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Ранее глава государства говорил, что в своей речи он уделит особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.