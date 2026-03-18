В Волгоградской области отменили пятичасовую беспилотную опасность





Утром 18 марта в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку смс-сообщений в 8:52 начало МЧС России. По данным спасателей, жители и гости региона теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Отметим, в общей сложности угроза атаки БПЛА действовала в регионе более пяти часов из-за фиксации ударных дронов в соседних регионах. По данным Минобороны, в ночь с 17 на 18 марта в воздушном пространстве беспилотные летательные аппараты дежурными расчётами ПВО не сбивались.

Фото из архива ИА «Высота 102»