В Волгограде по делу экс-инспектора ГИМС вскрылись новые эпизоды взяточничества

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в...
 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
В Волгограде по делу экс-инспектора ГИМС вскрылись новые эпизоды взяточничества

Новый эпизод получения взяток бывшим госинспектором районного инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области, в отношении которого расследуется уголовное дело, установили следователи.

- Следствием установлено, что фигурант, не имея реальной возможности влиять на процедуру выдачи удостоверений на право управления маломерными судами, организовал схему хищения денежных средств граждан – злоумышленник вводил граждан в заблуждение, сообщая о якобы имеющейся у него возможности за денежное вознаграждение оформить необходимые документы без прохождения установленного обучения и экзаменов, - сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Фигурант уголовного дела уверял «клиентов», что деньги предназначены для передачи должностным лицам, однако фактически похищал их и распоряжался по своему усмотрению. Так, в период с ноября 2023 года по январь 2025-го он получил от граждан 260 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела, в котором фигурируют и иные лица, проводит Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области.

Действия фигурантов, в зависимости от их роли и степени участия, квалифицированы как дача и получение взятки за незаконное бездействие (ч.3 ст.290 УК РФ, ч.3 ст.291 УК РФ), а также незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства, других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 256 УК РФ). А также по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

По данным следствия, экс-инспектор, используя свое должностное положение, получал взятки за непривлечение лиц к административной ответственности за нарушения правил эксплуатации маломерных судов. Денежные средства передавались через посредников, в том числе путем безналичных переводов.

Также установлено, что в июне 2025 года совместно с двумя знакомыми обвиняемый осуществил незаконный вылов водных биологических ресурсов в акватории Цимлянского водохранилища. Используя запрещенные орудия лова и самоходное плавсредство, сообщники добыли рыбу в местах нереста. Их противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. 

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также иные возможные эпизоды преступной деятельности.


