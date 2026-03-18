Новый эпизод получения взяток бывшим госинспектором районного инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области, в отношении которого расследуется уголовное дело, установили следователи.

- Следствием установлено, что фигурант, не имея реальной возможности влиять на процедуру выдачи удостоверений на право управления маломерными судами, организовал схему хищения денежных средств граждан – злоумышленник вводил граждан в заблуждение, сообщая о якобы имеющейся у него возможности за денежное вознаграждение оформить необходимые документы без прохождения установленного обучения и экзаменов, - сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Фигурант уголовного дела уверял «клиентов», что деньги предназначены для передачи должностным лицам, однако фактически похищал их и распоряжался по своему усмотрению. Так, в период с ноября 2023 года по январь 2025-го он получил от граждан 260 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела, в котором фигурируют и иные лица, проводит Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области.

Действия фигурантов, в зависимости от их роли и степени участия, квалифицированы как дача и получение взятки за незаконное бездействие (ч.3 ст.290 УК РФ, ч.3 ст.291 УК РФ), а также незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства, других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 256 УК РФ). А также по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

По данным следствия, экс-инспектор, используя свое должностное положение, получал взятки за непривлечение лиц к административной ответственности за нарушения правил эксплуатации маломерных судов. Денежные средства передавались через посредников, в том числе путем безналичных переводов.

Также установлено, что в июне 2025 года совместно с двумя знакомыми обвиняемый осуществил незаконный вылов водных биологических ресурсов в акватории Цимлянского водохранилища. Используя запрещенные орудия лова и самоходное плавсредство, сообщники добыли рыбу в местах нереста. Их противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также иные возможные эпизоды преступной деятельности.





