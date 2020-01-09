Аналитика

Сбербанк подвел банковские итоги года

Аналитика 09.01.2020 16:49 Новости компаний
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09.01.2020 16:49 Новости компаний


Сбербанк в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) подвел банковские итоги года и назвал основные тренды-2019. 
Произошло существенное замедление всех банковских рынков. Это будет заметно сдерживать дальнейшее восстановление банковской системы.
•Темпы роста основных банковских рынков замедлились до однозначных величин в диапазоне 3–5%, что ведет к заметному усилению конкуренции и снижению привлекательности банковского бизнеса.
•Фактически у банковской системы осталось не так много привлекательных и растущих сегментов бизнеса, что во многом предопределило внимание банков к кредитованию физлиц, которое также замедлилось с 22% до 18%, но оставалось последним прибыльным и растущим сегментом банковского бизнеса.
По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 году поставила мировой рекорд.
•С точки зрения регуляторных условий деятельности банков 2019 год охарактеризовался дальнейшим ужесточением норм Банка России. Значительная часть этих норм вводится в формате макропруденциального регулирования. ЦБ уже ввел довольно много мер, в России сейчас ограничивается: 
-кредитование в валюте, в том числе экспортеров; 
-все виды потребительского кредитования; 
-ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 20%.
Заявлены планы и новых ограничений.
•Это лидерство не обязательно является позитивным фактом. Например, в России ипотека с первоначальным взносом до 20% взвешивается с коэффициентом риска 200%. Ни в одной стране мира никогда по ипотеке не вводился коэффициент риска более 100%.
Благодаря высокому профициту бюджеты всех уровней стали крупнейшим кредитором банковской системы, что начинает влиять на ставки и конкуренцию и снижает рост кредитования.
•В части замедления темпов роста ресурсной базы большую роль сыграл рекордный профицит бюджета. За 10 месяцев 2019 года депозиты бюджета в банках увеличились на 2,5 трлн рублей.
•За этот же период вклады граждан выросли всего на 923 млрд рублей, а средства юрлиц (кроме средств бюджетов) даже сократились на 758 млрд рублей. Прирост средств клиентов составил всего 165 млрд рублей — почти в 20 раз меньше, чем рост объемов госфинансирования.
•Из-за краткосрочного характера размещения и высокой стоимости депозиты бюджетов не подходят для финансирования кредитного портфеля, поэтому рост доли бюджета в пассивах банковской системы сдерживает и рост кредитной активности.
В части валютных операций тоже все непросто: темпы падения кредитов в валюте сильно опередили темпы девалютизации вкладов.
•Ужесточение регулирования Банка России, выразившееся в увеличении коэффициентов риска по валютным кредитам и сочетании с ростом взносов в АСВ и увеличением до 8% взносов в ФОР по средствам в валюте, привело к резкому снижению конкурентоспособности банков на рынке валютного кредитования. Предприятия попросту предпочли занимать на лучших условиях за границей.
•При этом вкладчики не спешат перекладываться в рубли: сближение валютных и рублевых ставок даже стимулирует валютные сбережения, которые опять начали расти.
•При этом избыток валюты банки могут разместить в основном на счетах в иностранных банках под минимальные проценты. Тем не менее банкам становится все сложнее заработать на валютных операциях, а вкладчикам все сложнее рассчитывать на высокие доходы по вкладам в валюте.
Потребительское кредитование оказалось в фокусе внимания регуляторов и СМИ в контексте обсуждения возможного «пузыря» на рынке.
•Россия, похоже, близка к точке насыщения рынка, но это не то же самое, что рост риска «взрыва пузыря» на рынке. Мягкая посадка —наиболее вероятный сценарий, особенно учитывая низкие риски безработицы ввиду демографической ситуации.
Дефолтность банков оказалась минимальной за последние 5 лет, но выше уровня 2013 года.
•В 2019 году «всего» у 6% банков были отозваны лицензии либо они были санированы с участием ЦБ. Это самый низкий показатель за 5 лет: в 2014–2018 годах доля организаций, у которых возникали проблемы, сохранялась на уровне около 10%, что порой подрывало доверие клиентов к отрасли в целом.
•Говорить о завершении банковского кризиса еще рано: проблемы небольших банков никуда не делись, более того, в новых реалиях многим из них станет работать еще сложнее.
Взносы в АСВ превысили выплаты, АСВ начало гасить долги перед ЦБ.
•Благодаря снижению дефолтности банков АСВ впервые с 2012 года собрало больше взносов, чем выплатило компенсаций вкладчикам и смогло вернуть ЦБ более 200 млрд рублей задолженности по кредиту на выплаты вкладчикам, остаток в размере 629 млрд планируется вернуть до 2023 года.
•Оценочная стоимость активов, ликвидируемых АСВ банков, лицензия которых была отозвана с 2014 года, составляет 1,2 трлн рублей. За счет этого источника АСВ может погасить весь долг, но препятствием является длительность процедур ликвидации. Тем не менее уже в значительной степени сложились предпосылки для снижения взносов в АСВ.
Безналичный оборот по итогам IV квартала 2019 года превысит 50% расходов граждан.
•К позитивным тенденциям 2019 года можно отнести продолжение роста доли безналичных расчетов, которая, по нашим ожиданиям, по итогам IV кв. перешагнет отметку в 50%. 
•За девять месяцев 2019 года, по данным ЦБ, 48,6% расходных операций, то есть покупок товаров и услуг, было оплачено безналичным способом. По нашим оценкам, в III кв. 2019 г. в 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%, хотя еще год назад таких регионов было всего четыре. 
•Появляются ранние признаки замедления процесса проникновения безналичных платежей. По сравнению с III кв. 2018 г. их доля выросла на 4,8 п.п., что, по нашим данным, стало минимумом за почти три года. 
•При этом в России, по оценке аналитиков «СберДанных», более четверти предприятий (27%) не установили терминалы и до сих пор принимают к оплате только наличные; но на них приходится лишь 9% от совокупных расходов граждан.
Кибербезопасность стала важнейшим приоритетом для банков, при этом главным трендом стал расцвет социальной инженерии и «опросов», породивший рост спроса мошенников на персональные данные клиентов банков.


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