Происшествия

В Волгограде женщина-водитель пошла на таран маршрутки, есть пострадавшие

Происшествия 04.01.2020 09:27
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04.01.2020 09:27


Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля «Daewoo Matiz» с маршрутным такси №260 в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером в Краснооктябрьском районе на ул. 39 Гвардейская.
30-летняя женщина, управляя иномаркой, напротив дома №52 при осуществлении левого поворота в сторону проспекта Металлургов не предоставила преимущество движения маршрутке, совершив в ней столкновение. В результате ДТП пострадали женщина-водитель и 12-летний пассажир маршрутного такси. Они госпитализированы.

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