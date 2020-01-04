



Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля «Daewoo Matiz» с маршрутным такси №260 в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером в Краснооктябрьском районе на ул. 39 Гвардейская.

30-летняя женщина, управляя иномаркой, напротив дома №52 при осуществлении левого поворота в сторону проспекта Металлургов не предоставила преимущество движения маршрутке, совершив в ней столкновение. В результате ДТП пострадали женщина-водитель и 12-летний пассажир маршрутного такси. Они госпитализированы.



