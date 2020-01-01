Здравоохранение

Первый день нового года губернатор Волгоградской области по традиции начал с поездки в медучреждение

Здравоохранение 01.01.2020 14:03
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01.01.2020 14:03


Андрей Бочаров сегодня утром проинспектировал ход комплексной модернизации Волгоградского областного клинического онкологического диспансера, сообщает ИА «Высота 102». Таким образом, негласная губернаторская традиция – начинать 1 января с рабочей поездки в одно из медучреждений, не была нарушена. На фото - губернатор и пес, который живет при стройке у онкодиспансера. 
В предыдущие годы, напомним, глава региона в первый день января посещал 7-ю больницу СМП. Кстати, по сведениям информагентства, пациенты детского отделения клинической больницы №7 сегодня обязательно получат традиционные подарки от главы региона.
В наступившем году акцент сделан на одном из важнейших направлений - развитии онкологической службы и создании единой системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации онкобольных.
Как сообщалось ранее, до 2021 года в Волгоградской области планируется открыть 14 центров амбулаторной онкологической помощи на базе действующих поликлиник, которые станут основой для 13 медицинских округов с единым координатором на базе онкоцентра. Каждое подразделение будет капитально отремонтировано, оснащено современным диагностическим оборудованием. Кроме того, в рамках реализации государственно-частного партнерства должен быть построен центр позитронно-эмиссионной томографии с производством радиофармпрепаратов (ПЭТ-центр). 

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