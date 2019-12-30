Горячая линия регоператора по ТКО продолжит работать в праздничные дни





Жители Волгоградской области смогут оставить свои обращения региональному оператору 4, 6 и 8 января по телефону горячей линии 8-800-350-43-48. Прием обращений от юридических лиц и предпринимателей возобновится 9 января. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Управление отходами – Волгоград».

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения организовано оперативное дежурство ответственных специалистов, в задачи которых входит контроль за сбором и вывозом отходов в Волгоградской области, а при возникновении непредвиденных ситуаций оперативно принимать меры по их устранению. Списки ответственных лиц доведены до руководителей администраций городов и районов региона.

Оставить заявку, узнать график вывоза отходов и сообщить о фактах правонарушения можно по номеру телефона 8-800-350-43-48. Запрос оперативно отправится на обработку в диспетчерскую службу. Режим работы горячей линии – с 8.00 до 20.00.



