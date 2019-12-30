Группа браконьеров из Волгоградской и Ростовской областей идет под суд за ловлю рыбы сетями





По обвинению в незаконной добыче рыбы промысловых пород на сумму более 9,3 миллиона рублей предстанут перед судом 6 жителей Волгоградской и Ростовской областей. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По версии следствия, сообщники осуществляли вылов рыбы на побережье Цимлянского водохранилища в 3-х км от станицы Суворовская Суровикинского района Волгоградской области. В распоряжении браконьеров имелся катер и рыболовные сети.

Всего с мая по июнь 2019 года действиями злоумышленников причинен ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 9,3 млн рублей. Вину в содеянном они признают частично. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УУР ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось УОД ГУ МВД России по области.

В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых на сумму более 4 миллионов рублей.



