Группа браконьеров из Волгоградской и Ростовской областей идет под суд за ловлю рыбы сетями

Расследования 30.12.2019 11:49
0
30.12.2019 11:49
По обвинению в незаконной добыче рыбы промысловых пород на сумму более 9,3 миллиона рублей предстанут перед судом 6 жителей Волгоградской и Ростовской областей. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, сообщники осуществляли вылов рыбы на побережье Цимлянского водохранилища в 3-х км от станицы Суворовская Суровикинского района Волгоградской области. В распоряжении браконьеров имелся катер и рыболовные сети.
Всего с мая по июнь 2019 года действиями злоумышленников причинен ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 9,3 млн рублей. Вину в содеянном они признают частично. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УУР ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось УОД ГУ МВД России по области.
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых на сумму более 4 миллионов рублей.
Реклама
В Волгоградской области начинающая бизнес-леди из Перми угодила в ловушку мошенников29.12.2019 19:54
Расследования 29.12.2019 19:54
Грабили и вымогали: в Волгоградской области осудили преступную группу под руководством уроженца Чечни27.12.2019 16:04
Расследования 27.12.2019 16:04
16 Обсудить
Загрязняли и отмывали: в Волгоградской области посадили владельцев цеха, травившего жителей27.12.2019 09:02
Расследования 27.12.2019 09:02
В Волгоградской области группа фальшивомонетчиков идет под суд26.12.2019 15:50
Расследования 26.12.2019 15:50
В Волгограде экс-сотруднику академии МВД дали 10 лет за инсценировку ДТП25.12.2019 17:12
Расследования 25.12.2019 17:12
19 Обсудить
В Волгоградской области осуждены браконьеры за убийство краснокнижных сайгаков25.12.2019 12:13
Расследования 25.12.2019 12:13
3 Обсудить
В Волгограде оглашен приговор по делу о крупном хищении дизтоплива со склада Минобороны РФ25.12.2019 10:07
Расследования 25.12.2019 10:07
Награда в 100 тысяч рублей объявлена за информацию об убийстве человека в Волжском25.12.2019 09:59
Расследования 25.12.2019 09:59
1 Обсудить
В Волгоградской области виновника ДТП с двумя погибшими суд отпустил домой в Башкирию24.12.2019 17:34
Расследования 24.12.2019 17:34
16 Обсудить
В Волгоградской области на 17 лет осудили сына-убийцу24.12.2019 15:53
Расследования 24.12.2019 15:53
В Волгограде обещают крупное вознаграждение за помощь в раскрытии нападения на фермера24.12.2019 09:11
Расследования 24.12.2019 09:11
Группу бывших стрелков осудят за разграбление следующего в Волгоград эшелона23.12.2019 20:39
Расследования 23.12.2019 20:39
В Волгограде псевдозащитника инвалидов отправили в колонию за налоговые махинации23.12.2019 16:46
Расследования 23.12.2019 16:46
3 Обсудить
Московскому владельцу птицефабрики в Волгоградской области грозит 7 лет за сокрытие налогов23.12.2019 16:08
Расследования 23.12.2019 16:08
В Волгоградской области отец и сын стали уголовниками из-за 24 карасей22.12.2019 17:04
Расследования 22.12.2019 17:04
31 Обсудить
Реклама