Расследования

Группа браконьеров из Волгоградской и Ростовской областей идет под суд за ловлю рыбы сетями

Расследования 30.12.2019 11:49
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30.12.2019 11:49


По обвинению в незаконной добыче рыбы промысловых пород на сумму более 9,3 миллиона рублей предстанут перед судом 6 жителей Волгоградской и Ростовской областей. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.  
По версии следствия, сообщники осуществляли вылов рыбы на побережье Цимлянского водохранилища в 3-х км от станицы Суворовская Суровикинского района Волгоградской области. В распоряжении браконьеров имелся катер и рыболовные сети. 
Всего с мая по июнь 2019 года действиями злоумышленников причинен ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 9,3 млн рублей. Вину в содеянном они признают частично. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УУР ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось УОД ГУ МВД России по области.
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых на сумму более 4 миллионов рублей.

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