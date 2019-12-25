В Волгограде отреставрированную пожарную каланчу откроют после Нового года

Культура 25.12.2019 16:11
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25.12.2019 16:11
Историческое здание пожарной каланчи, с которой открываются прекрасный вид на Волгоград, откроют для экскурсий сразу после Нового года. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на пресс-конференции директор Волгоградского областного краеведческого музея Анатолий Мальченко.
"С нового года экскурсии возобновятся. Снова можно будет посмотреть на город", - уточнил он.
Работы в здании пожарной части на улице Коммунистической, 5 в центре Волгограда, которое передали краеведческому музею, уже выполнены на две трети от запланированного объема. Внутренние помещения, где еще недавно располагался областной комитет транспорта и другие организации, теперь не узнать. Помимо ремонта самих помещений, в здании заменили практически все коммуникации, установили системы пожаротушения и безопасности.
Площади адаптировали под музейное пространство, где будут находиться различные экспозиции областного краеведческого музея, в том числе знаменитое золото сарматов.
С окончанием ремонта здания пожарной каланчи экспозиционные площади музея вырастут на 2 тысячи квадратных метров. Сейчас областной краеведческий музей может выставлять только 10-12% своих фондов, в которых хранится 170 тысяч экспонатов.
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