В Волгограде отреставрированную пожарную каланчу откроют после Нового года





Историческое здание пожарной каланчи, с которой открываются прекрасный вид на Волгоград, откроют для экскурсий сразу после Нового года. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на пресс-конференции директор Волгоградского областного краеведческого музея Анатолий Мальченко.

"С нового года экскурсии возобновятся. Снова можно будет посмотреть на город", - уточнил он.

Работы в здании пожарной части на улице Коммунистической, 5 в центре Волгограда, которое передали краеведческому музею, уже выполнены на две трети от запланированного объема. Внутренние помещения, где еще недавно располагался областной комитет транспорта и другие организации, теперь не узнать. Помимо ремонта самих помещений, в здании заменили практически все коммуникации, установили системы пожаротушения и безопасности.













Площади адаптировали под музейное пространство, где будут находиться различные экспозиции областного краеведческого музея, в том числе знаменитое золото сарматов.





С окончанием ремонта здания пожарной каланчи экспозиционные площади музея вырастут на 2 тысячи квадратных метров. Сейчас областной краеведческий музей может выставлять только 10-12% своих фондов, в которых хранится 170 тысяч экспонатов.



