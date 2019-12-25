Расследования

В Волгоградской области осуждены браконьеры за убийство краснокнижных сайгаков

Расследования 25.12.2019 12:13
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25.12.2019 12:13


За убийство трех сайгаков, занесенных в Красную книгу России, осуждены двое жителей Старополтавского района. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, Анатолий Темиров и Гельман Салимов приговорены каждый к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
Следствием и судом установлено, что 14 мая текущего года Темиров и Салимов приехали на участок местности, расположенный недалеко от села Верхняя Водянка Старополтавского района, где совершили незаконный отстрел трёх особей сайгака, охота на которых запрещена. После чего подсудимые отпилили у животных рога с целью их последующей реализации.
Продолжить охоту Темирову и Салимову не удалось, поскольку они были замечены инспектором в области охраны окружающей среды, который осуществлял объезд охотничьих угодий. Подсудимые попытались скрыться от сотрудника охраны на автомобиле, но по пути следования они были задержаны сотрудниками полиции.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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