В Волгоградской области осуждены браконьеры за убийство краснокнижных сайгаков

Расследования 25.12.2019 12:13
3589 3
25.12.2019 12:13
За убийство трех сайгаков, занесенных в Красную книгу России, осуждены двое жителей Старополтавского района. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, Анатолий Темиров и Гельман Салимов приговорены каждый к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
Следствием и судом установлено, что 14 мая текущего года Темиров и Салимов приехали на участок местности, расположенный недалеко от села Верхняя Водянка Старополтавского района, где совершили незаконный отстрел трёх особей сайгака, охота на которых запрещена. После чего подсудимые отпилили у животных рога с целью их последующей реализации.
Продолжить охоту Темирову и Салимову не удалось, поскольку они были замечены инспектором в области охраны окружающей среды, который осуществлял объезд охотничьих угодий. Подсудимые попытались скрыться от сотрудника охраны на автомобиле, но по пути следования они были задержаны сотрудниками полиции.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Реклама
В Волгограде оглашен приговор по делу о крупном хищении дизтоплива со склада Минобороны РФ25.12.2019 10:07
Расследования 25.12.2019 10:07
11060 3 Обсудить
Награда в 100 тысяч рублей объявлена за информацию об убийстве человека в Волжском25.12.2019 09:59
Расследования 25.12.2019 09:59
4100 1 Обсудить
В Волгоградской области виновника ДТП с двумя погибшими суд отпустил домой в Башкирию24.12.2019 17:34
Расследования 24.12.2019 17:34
11057 14 Обсудить
В Волгоградской области на 17 лет осудили сына-убийцу24.12.2019 15:53
Расследования 24.12.2019 15:53
1938 Обсудить
В Волгограде обещают крупное вознаграждение за помощь в раскрытии нападения на фермера24.12.2019 09:11
Расследования 24.12.2019 09:11
8460 6 Обсудить
Группу бывших стрелков осудят за разграбление следующего в Волгоград эшелона23.12.2019 20:39
Расследования 23.12.2019 20:39
4527 5 Обсудить
В Волгограде псевдозащитника инвалидов отправили в колонию за налоговые махинации23.12.2019 16:46
Расследования 23.12.2019 16:46
4706 3 Обсудить
Московскому владельцу птицефабрики в Волгоградской области грозит 7 лет за сокрытие налогов23.12.2019 16:08
Расследования 23.12.2019 16:08
5930 6 Обсудить
В Волгоградской области отец и сын стали уголовниками из-за 24 карасей22.12.2019 17:04
Расследования 22.12.2019 17:04
6861 30 Обсудить
В Волгограде прикрыли виртуальную ярмарку криминальных услуг21.12.2019 18:32
Расследования 21.12.2019 18:32
9763 4 Обсудить
В Волгограде москвич ответит в суде за "игру в наперстки" с застрахованным на 4,5 млн рублей товаром20.12.2019 15:00
Расследования 20.12.2019 15:00
2800 3 Обсудить
25-летнему волгоградцу грозит тяжкая статья за истязание 6-летнего пасынка19.12.2019 19:25
Расследования 19.12.2019 19:25
9356 5 Обсудить
В Волгограде директора завода осудили за сокрытие от налоговой 253 млн рублей19.12.2019 17:33
Расследования 19.12.2019 17:33
9349 11 Обсудить
Ломал ребра и отрывал уши: в Волгограде отчим рассказал, как истязал пасынка19.12.2019 16:34
Расследования 19.12.2019 16:34
15918 13 Обсудить
В Волгограде госинспектора управления Росрыболовства отправили в тюрьму за взятки18.12.2019 16:25
Расследования 18.12.2019 16:25
3656 5 Обсудить
Реклама