Сегодня судья Волгоградского облсуда Игорь Кубасов принял решение о привлечении к спору о видеозаписях с избирательных участков, сделанных на выборах 8 сентября, Центральную избирательную комиссию. Как сообщает ИА «Высота 102», поводом для решения послужила неопределенность с постановлениями Центральной избирательной комиссии, датированных разными годами, и содержащих противоречивые указания на сроки хранения видеозаписей с избирательных участков. Так, сроки хранения видео ограничиваются, согласно документам ЦИК, от трех месяцев до одного года. Чтобы внести определенность в постановления Центральной избирательной комиссии, облсуд ждет от ЦИК пояснений по данному вопросу. Против привлечения Центральной избирательной комиссии к разрешению спора выступил облизбирком. Представитель прокуратуры Волгоградской области согласился с предложением привлечь ЦИК.

Напомним, волгоградец Борис Пылин обратился с административным иском к облизбиркому об обжаловании постановления ИКВО о трехмесячном сроке хранения видеоматериалов с избирательных участков. Борис Пылин считал, что внутреннее распоряжение областной избирательной комиссии противоречит отдельным положениям постановления ЦИК РФ от 26.09.2012 года, в соответствии с которым доступ к видеоматериалам должен сохраняться в течение года. Однако на суде выяснилось, что, помимо документа от 2012 года, существуют еще другие постановления ЦИК, датированные разными годами, при этом не отменяющие друг друга, где указаны другие рекомендуемые сроки хранения видеозаписей.

Ранее Борис Пылин обращался в облсуд с иском о признании недействительными результатов выборов на двадцати избирательных участках в Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда в связи с возможными приписками. Суд иск волгоградца не принял, так как оспаривать итоги голосования могут только кандидаты и партии, участвовавшие в выборах. Однако материалы, которые Борис Пылин приложил к иску, были переданы судом в СУ СК по Волгоградской области для проведения проверки по указанным доводам. По мнению волгоградца, сегодняшнее решение Волгоградского облсуда позволит следователям изучить видео с избирательных участков, так как пока длится рассмотрение административного иска, записи в облизбиркоме уничтожить не смогут.

Между тем, Борис Филиппович уверен, что его подозрения о возможных приписках легко можно было проверить, пересчитав количество избирателей, которые посетили участки, с помощью просмотра видеоматериалов, и сравнить эту цифру с количеством проголосовавших в итоговых протоколах. Но в облизбиркоме отказались предоставить волгоградцу данное видео.



