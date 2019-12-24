Политика

Городищенским районом временно рулит чиновник администрации Волгоградской области

Политика 24.12.2019 15:21
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24.12.2019 15:21


Исполняющим обязанности главы Городищенского района назначен Андрей Кагитин. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной думе, временный руководитель муниципального образования являлся заместителем председателя комитета соцзащиты населения региона. Представительное собрание объявило конкурс на замещение должности первого лица района.
Напомним, сегодня стало известно об отставке прежнего главы Городищенского района Эдуарда Кривова, который занимал эту должность с весны 2016 года. Известно, что чиновник уволился по собственному желанию. Городищенский районе долгие годы имел антиславу "очага коррупции" Волгоградской области. За последние несколько лет, как полагают в администрации региона, в муниципальном образовании удалось выправить ситуацию.


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