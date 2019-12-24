Политика 24.12.2019 15:21
14915 12
24.12.2019 15:21
Исполняющим обязанности главы Городищенского района назначен Андрей Кагитин. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной думе, временный руководитель муниципального образования являлся заместителем председателя комитета соцзащиты населения региона. Представительное собрание объявило конкурс на замещение должности первого лица района.
Напомним, сегодня стало известно об отставке прежнего главы Городищенского района Эдуарда Кривова, который занимал эту должность с весны 2016 года. Известно, что чиновник уволился по собственному желанию. Городищенский районе долгие годы имел антиславу "очага коррупции" Волгоградской области. За последние несколько лет, как полагают в администрации региона, в муниципальном образовании удалось выправить ситуацию.
Реклама
Один, совсем один: выборы председателя Волгоградской гордумы прошли без конкуренции24.12.2019 10:34
Глава Городищенского района Волгоградской области покинул свой пост24.12.2019 09:10
Заместителями нового спикера Волгоградской гордумы станут отцы-молодцы23.12.2019 14:11
В Волгограде единороссы «благословили» будущего спикера гордумы21.12.2019 11:52
«ЕР» подарит депутатам к Новому году спикера Волгоградской гордумы20.12.2019 12:32
Владимир Путин сравнил послевоенный Грозный со Сталинградом19.12.2019 14:35
В едином порыве: в Волгограде идет организованный просмотр пресс-конференции Путина19.12.2019 14:12
В библиотеке имени Горького сегодня организованно собрались представители власти, ОНФ, журналисты, политологи, представители общественных организаций. После совместного просмотра большой пресс-конференции Владимира Путина состоится общественная дискуссия. Планируется обсудить основные вопросы, затронутые...
"Цвет настроения - жёлтый": российские журналисты предвкушают встречу с президентом Путиным19.12.2019 11:14
У депутатов Государственной думы России начались зимние каникулы19.12.2019 10:01
«Единая Россия» не нашла нарушений своих этических норм в словах депутата Госдумы от Волгоградской области Ирины Гусевой17.12.2019 15:40
В Госдуме назвали "непарламентским лексиконом" скандальное заявление депутата от Волгоградской области17.12.2019 13:43
Волгоградские коммунисты собираются на митинг в защиту «захлебнувшегося» экс-губернатора Иркутской области13.12.2019 12:26
В аппарате Волгоградской облдумы проводят аудит11.12.2019 11:17
Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта: «Юрий Лужков был настоящим хозяином»10.12.2019 14:49
Волгоградец противится уничтожению видео с участков после выборов 8 сентября10.12.2019 11:16
Реклама