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Спорт

4 гола за 22 минуты и три хет‑трика: главное из четвёртого тура областного чемпионата

Спорт 17.06.2026 07:20
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17.06.2026 07:20


Четвёртый тур чемпионата Волгоградской области по футболу прошёл на контрастах: где-то судьбу матча решал один точный удар, а где-то счёт напоминал хоккейный. И в этом – вся прелесть областного футбола: тут рядом уживаются и упорная борьба за каждое очко, и настоящие голевые фейерверки.

В первой группе интрига держалась до последних минут. «Текстильщик» в гостях минимально переиграл «Киквидзе» – 1:0. Победа, в которой каждый сантиметр поля пришлось буквально отвоёвывать. А в Михайловке зрители выдохнули только на 84‑й минуте, когда местный клуб вырвал победу у СШ «Ротор» – 2:1.

Но главным спектаклем группы стал матч «Ахтуба» – «Урожай» (6:1). Чудеса скорострельности в этом матче устроил Евгений Пронин: 4 гола за 22 минуты (19′, 21′, 31′, 41′).

Турнирная таблица первой группы сейчас выглядит так:

«Михайловка» – 4 матча, 4 победы, 12 очков, разница мячей 14–5. Команда идёт по турниру без осечек.

«Ахтуба» (Средняя Ахтуба) – 9 очков, 18 забитых и всего 5 пропущенных мячей. Их стиль – много забивать и не давать сопернику ни шанса. Победа 6:1 – не исключение, а правило.

«Текстильщик» (Камышин) – 4 очка, разница 8–11. Им пока тяжелее: две ничьи и два поражения, но при этом они умеют выцарапывать свои голы. Победа 1:0 над «Киквидзе» – как раз про это.

Во второй группе страсти кипят не меньше, но в каждой зоне – своя история.

Зона «А» – это про голевую стихию и характер. «Нехаево» идёт без потерь: четыре победы из четырёх, 26 забитых мячей и всего два пропущенных. В матче с «х. Киреев» они уверенно победили 7:1, и даже незабитый пенальти Александра Цветкова не испортил общего настроения: команда доказала, что умеет побеждать и без подарков судьбы. 

На втором месте – «Бузулук» (9 очков), а замыкает тройку «Даниловский район» (6 очков): им пока чуть тяжелее, но они держатся, не сдаются и каждый свой гол берут характером.

Ещё один результат зоны «А»: «Темп» (Новониколаевск) уступил «Бузулуку» (Новоаннинский) – 0:2.

Зона «Б» – про дисциплину, школу и дерзкие прорывы. Здесь уверенно лидирует «Динамо» (Николаевск): четыре победы, 12 очков и та самая спокойная уверенность, когда команда будто говорит: «Мы просто делаем своё дело». 

Сразу за ними – молодые и дерзкие из «СШ “Ротор”  2008»: 9 очков, 17 голов и желание превратить каждый матч в событие. В игре с «Молнией» (Волжский) они разгромили соперника – 10:1, а хет‑триками разразились сразу три игрока – Владимир Володин, Никита Кузнецов и Дмитрий Плешаков.

Ничья в этой зоне получилась упорной: «Зенит» (Волгоград) и «СШОР» (Волгоград) так и не смогли распечатать ворота друг друга – 0:0.

На третьем месте в зоне «Б» – «СШОР» (5 очков) с абсолютно ровной статистикой: 5 забили, 5 пропустили. Вот это и есть про баланс, про школу футбола.

А зона «В» – это вообще отдельный сюжет на контрастах. Лидер – «Аксай» из Котельниково: четыре победы из четырёх. В их игре нет лишней суеты – они просто играют в свой футбол и берут очки там, где другие начинают нервничать.

На втором месте Калачёвский «Водник», у которого в активе 9 очков.

Рядом с ними – «Ротор‑Сталинград», у которых почти непробиваемая оборона: всего три пропущенных мяча. Это как смотреть на слаженный механизм: каждый знает свой участок, каждый страхует, каждый бьётся до конца. И столько же набранных очков – 9.

Результаты зоны «В» говорят сами за себя. «Темп‑КИП‑Электромонтаж» (Волгоград) не устоял перед «Ротор‑Сталинград» (Волгоград) – 0:8. «Аксай» (Котельниково) уверенно обыграл «Ермак» (Волгоград) – 5:1. 

А «Водник» (Калач‑на‑Дону) устроил настоящую бурю в матче с «Доном» (Иловля) – 15:1. Пять мячей на свой счёт в этой игре записал Виктор Игнатенко.

В споре бомбардиров лидирует Виктор Игнатенко («Водник») – 12 голов, на втором месте Александр Цветков («Нехаево») – 10 голов, замыкает тройку Александр Бирюков («Михайловка») – 7 голов.

Вот он, настоящий областной чемпионат: тут «Михайловка» идёт без поражений, «Нехаево» устраивает голевые праздники, «Динамо» берёт дисциплиной, а в зоне «В» кипят свои страсти. Тут нет проходных матчей, нет просто цифр в таблице. Тут за каждым очком – работа, за каждым голом — эмоции, за каждой победой – история, которую потом будут рассказывать на скамейках у подъездов и в раздевалках.

И в этом его главная сила – в том, что это футбол, который живёт рядом с нами.

Александр Веселовский

Фото: МБУ ФСК "Урожай" Елань

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