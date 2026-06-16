РПН: кафе Камышина с отравленными роллами закрыли 11 июня





Управление Роспотребнадзора в Волгоградской области прокомментировало ситуацию в Камышине, где произошло массовое отравление жителей. По информации надзорного ведомства, санитарно-эпидемиологическое расследование было организовано еще в конце прошлой недели, а кафе «ЕвроАзия» на ул. Пролетарской не работает с 11 июня.

В РПН подтвердили, что у пациентов при обращении за медицинской помощью был выявлен сальмонеллез. Большая часть из отравившихся покупателей – всего, по предварительной информации, их 18 – заказывали роллы навынос.

– В целях локализации эпидемического очага организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Отобраны пробы пищевой продукции, сырья, смывы окружающей среды, водопроводной воды для исследования. Проводится обследование персонала, – сообщили в пресс-службе ведомства.

При проведении проверки предварительно установлено, что индивидуальным предпринимателем Ким С.В. в кафе не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы и требования к санитарно-техническому состоянию, содержанию производственных помещений, к реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Материалы направлены в суд, санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

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