Волгоградцы 27 июня проведут без алкоголя из-за молодежи

27 июня в Волгоградской области будет действовать «сухой закон». Полный запрет на продажу алкоголя в День молодежи, который отмечается ежегодно в последнюю субботу июня, прописан в региональном законодательстве. В этом году День молодежи в России выпал на 27-е число.

Как уточнили в профильном комитете обладминистрации, п.1 ст.3 закона Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области» предусматривает запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пивных напитков. Он будет действовать 24 часа. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.





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