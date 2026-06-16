17 июня в Жирновске Волгоградской области пройдет церемония прощания с Отличником народного просвещения, ветераном педагогического труда Ниной Латышевой.

Как сообщили в районной администрации, Нина Николаевна скончалась на 95-ом году жизни 15 июня. Ее хорошо помнят в Жирновской средней школе №3, где она долгое время работала учителем математики.

В администрации района выражают глубокие соболезнования близким Нины Латышевой. Отпевание начнется в 12:00 мск в часовне на новом кладбище, после этого пройдет прощание с педагогом.

Фото: администрация Жирновского района / МАКС





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