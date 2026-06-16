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Спорт

Алан Цараев подписал двухлетний контракт с «Ротором»

Спорт 16.06.2026 18:34
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16.06.2026 18:34


Волгоградский футбольный клуб «Ротор» официально подтвердил трансфер полузащитника Алана Альбертовича Цараева. Контракт с игроком заключён на два года.

Алан Цараев родился 1 июля 1999 года в Анапе – городе, где начинал и завершал карьеру его отец, Альберт Цараев. Футбольное воспитание Алан получил под его руководством: тренировался в анапской футбольной школе, которая являлась филиалом академии ФК «Краснодар».

Профессиональный путь Цараева начался с выступлений за любительские команды: «Анапа» и «Афипс‑2».

Затем футболист перешёл на профессиональный уровень, пополнив составы клубов «Спартак» (Владикавказ), «Алания» и «Арсенал» (Тула).

Детальная статистика выступлений:

  • Сезон 2021/2022 («Алания»). Турниры: Первая Лига, Кубок России. Сыграл 33 матча, провёл на поле 2 070 минут, отдал 6 голевых передач.
  • Сезон 2022/2023 («Алания»). Турнир: Первая Лига. Сыграл 31 матч, провёл на поле 2 233 минуты, забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи.
  • Сезон 2023/2024 («Алания»). Турнир: Первая Лига. Сыграл 21 матч, провёл на поле 1 095 минут, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу.
  • Сезон 2024/2025 («Арсенал»). Турнир: Первая Лига. Сыграл 25 матчей, провёл на поле 1 764 минуты, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу.
  • Сезон 2025/2026 («Арсенал»). Турниры: Первая Лига, Кубок России. Сыграл 34 матча, провёл на поле 2 255 минут, забил 3 гола, отдал 6 голевых передач.

Общая статистика:

  • В Первой Лиге: 149 матчей, 7 голов, 18 голевых передач.
  • За всю карьеру: 209 игр, 13 голов, 21 голевая передача.


Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

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