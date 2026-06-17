Аферисты заманивают волгоградцев работой за границей





Мошенники начали предлагать гражданам работу за границей с целью хищения денежных средств. Об это 16 июня рассказали в Киберполиции.

– Предложения о работе за рубежом остаются одним из популярных предлогов для мошенничества. Схема развивается постепенно, злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе «оформления», – пояснили в ведомстве.

Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой на специализированном сайте, где предлагают работу за хорошее вознаграждение. Далее они убеждают граждан открыть счет в европейском банке и подтвердить финансовую состоятельность для получения визы, перечислив сумму якобы на данный счет.

Когда пострадавший перечисляет необходимую сумму, фейковый работодатель исчезает.