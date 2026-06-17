Волгоградцев предупредили о риске заражения листериозом





Управление Роспотребнадзоа по Волгоградской области рассказали жителям региона о профилактике опасного инфекционного заболевания – листериозе. Как пояснили в ведомстве, смертельно опасная инфекция поражает организм людей и животных через зараженные продукты.

Возбудителем заболевания является бактерия Listeria monocytogenes, которая устойчива к внешним воздействиям. Она может длительное время сохраняться в почве, воде, кормах и других органических местах. Также инфекция способна размножаться в пищевых продуктах при температуре +4°. Возбудитель также способен сохраняться в продуктах, упакованных под вакуумом или в модифицированной газовой среде.

Основными переносчиками болезни являются грызуны. Также бактерии легко приспосабливаются к организму сельскохозяйственного скота, диких животных, птиц, рыбы и в морепродуктах.

Заразиться инфекцией можно через молочную, мясную, и птицеводческую продукцию. Или при употреблении овощей или фруктов. Чаще всего заражаются бактерией беременные, новорожденные, лица старше 50 лет, а также лица с иммунодефицитом.

Избежать заражения можно благодаря правильному хранению продуктов - температура в холодильнике должна быть +2+4°C, а в морозильной камере: -18 ° C. Используйте готовые продукты не позднее двух часов, а также регулярно делайте уборку в своем холодильнике.