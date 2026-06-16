



В Палласовском районе Волгоградской области прокуратура вынуждена была вмешаться в кадровые вопросы местной музыкальной школы. Руководитель учреждения решила оптимизировать количество работников, сократив педагога с 32-летним стажем.

- Вопрос определения работников, обладающих преимущественным правом на продолжение трудовой деятельности и не подлежащих увольнению при сокращении численности работников организации, рассмотрен без учета таких критериев, как производительность труда и квалификация (ст. 179 ТК РФ). При этом за 32 года трудовой деятельности педагог при существенной нагрузке не имела каких-либо нареканий, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, по информации прокуратуры, выявленные нарушения действительно ущемляли права педагога. Надзорное ведомство внесло в адрес руководителя учреждения представление с требованием восстановить женщину. Сейчас она уже вернулась к работе и получила компенсационные выплаты.

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