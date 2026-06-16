



В Волжском Волгоградской области суд вынужден был вновь вернуться к вопросу имущества экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. У служителя фемиды и его родственников надзорные органы ранее изъяли в доход государства имущество на миллиарды рублей. В их числе оказался и двухэтажный особняк некогда пошедшего по отцовским стопам Рустема Трахова.

16 сентября 2025 года Волжский городской суд постановил изъять в доход государства имущество, заработанное Асланом Траховым в нарушение антикоррупционных запретов. Однако, как выяснилось, бывший судья Рустем Трахов решил проигнорировать решение коллег и продолжал проживать в двухэтажном доме.

- МТУ Росимущества, установив, что после обращения в доход РФ данные объекты используются Траховым Р.А. незаконно в отсутствие прав, обратилось в суд с требованиями об освобождении вышеуказанных объектов недвижимости, обращённых ранее в доход государства, и взыскании задолженности за их фактическое использование в размере 326 тыс. рублей, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Решением Волжского городского суда исковые требования Росимущества были поддержаны.

Напомним, Аслан Трахов возглавлял Верховный суд Адыгеи с 1998 по 2019 годы и за счёт коррупционных схем приобрёл активы на 2,5 млрд рублей. Сокрыть своё богатство судья пытался, переоформляя имущество на родственников и аффилированных лиц. По иску прокуратуры ранее в доход государства были изъяты 100 объектов недвижимости экс-судьи.

Фото из архива ИА «Высота 102»