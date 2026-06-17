Под Волгоградом пожар в частном доме унёс жизни двоих жильцов





17 июня в Палласовском районе Волгограда произошёл крупный пожар. В посёлке Заволжский под утро вспыхнул частный жилой дом. Очевидцы вызвали пожарных, однако пламя в считанные минуты охватило деревянный дом.

- В 04:10 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В п. Заволжский горел деревянный дом на площади 60 кв. метров. Подразделения 63-й ПСЧ ликвидировали горение в 04:40, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, несмотря на все усилия спасателей не удалось избежать жертв. Во время разбора пепелища обнаружены тела двоих жильцов. Их личности в настоящее время устанавливаются. Также специалисты пытаются выяснить и причину возгорания деревянного дома.

Фото из архива ИА «Высота 102»



