Волгоградские хирурги с начала года спасли 300 человек от инфаркта





Хирурги Волгоградского центра областной клинической больницы №1 выполнили 300 операций по стентированию коронарных артерий с начала 2026 года.

Как сообщили в областном комитете здравоохранения, чаще всего операцию по стентированию коронарных артерий производят в нескольких случаях: острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, хроническая ишемическая болезнь сердца при сужении артерии более чем на 50–70%, стеноз ствола левой коронарной артерии, а также повторное сужение после прежних операций.

Результат операции зачастую зависит от степени заболевания пациента. Спасти жизнь волгоградцам помогает современное высокоточное оборудование благодаря нацпроекту, который реализуется по поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.