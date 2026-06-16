ВолгГМУ поднялся в рейтинге RAEX лучших вузов России

Сразу на 15 позиций вверх поднялся Волгоградский медицинский университет в рейтинге лучших вузов России по версии RAEX. Теперь ВолгГМУ занимает 73-ю позицию, тогда как год назад был на 88-ой.

– Столь значительный прогресс стал результатом целенаправленной работы по всем ключевым направлениям: университету удалось улучшить показатели качества образования, востребованности выпускников у работодателей и научно-исследовательской деятельности, – прокомментировали итоги рейтинга в ВолгГМУ.

Еще один вуз из Волгоградской области - Волгоградский государственный технический университет занял 94 строчку рейтинга, тогда как год назад был на 84-ой позиции.

По сравнению с прошлым годом в 2026-ом тройка лидеров не поменялась. Лучшими вузами страны по версии RAEX являются МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана и МФТИ.

Рейтинговое агентство RAEX публикует рейтинг 100 лучших вузов России ежегодно с 2012 года. Эксперты оценивают в первую очередь качество образования, востребованность работодателями выпускников вуза, а также уровень научно-исследовательской деятельности вуза. Итоговый результат публикуется после анализа 45 показателей.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!