В Волгоградской области насчитали более 1,2 млн трудящихся





Численность трудоустроенного населения в Волгоградской области за первый квартал 2026 год составила свыше 1,2 млн человек. Такие данные опубликовал Волгоградстат.

– По данным выборочного обследования рабочей силы, численность занятого населения Волгоградской области в возрасте 15 лет и старше в 1 квартале 2026 года составила 1269,9 тыс. человек, из которых 96,0% – в трудоспособном возрасте, – говорится в сообщении.

Так, в регионе трудоустроены 69,8% мужчина и 53,6% женщин. В процентном соотношении в Волгоградской области работает 61% населения. Средний возраст работающих мужчин составляет 42,8 лет, женщин – 42,3 года.