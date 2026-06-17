



В Волжском следователи установили пятерых молодых людей, в числе которых трое несовершеннолетних, промышлявших групповым разбоем. Правоохранители подозревают фигурантов в причастности как минимум к двум эпизодам грабежа с применением угроз и насилия.

- В мае 2026 года подозреваемые находясь в одном из микрорайонов города Волжского, обратили внимание на мужчину, расклеивавшего объявления. Молодые люди, окружив потерпевшего, потребовали показать содержимое его сумки и передать им денежные средства. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина выполнил их требования, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Также трое фигурантов в июне ночью напали на ещё одного молодого человека, избили его, отобрали наличные и телефон. С помощью последнего налетчики получили доступ к банковским счетам волжанина и перевели себе 35 тыс. рублей.

Отметим, в настоящее время фигуранты подозреваются в п. «а, г» ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162 УК РФ. С участниками группировки проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения.

Фото из архива ИА «Высота 102»