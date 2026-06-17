В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в Сочи и Москву





Пять авиарейсов задерживаются в аэропорту Волгограда. Согласно онлайн-табло волгоградской воздушной гавани, задержка происходит на рейсы из Москвы, Сочи и Казани.

Рейс авиакомпании «IKAR» из Казани перенесен с 10:40 на 11:05. Также самолет из столицы авиакомпании «Победа» ждали в Волгограде в 09:10 - борт должен приземлиться в 09:25.

Также задерживаются рейсы и на вылет. Наблюдаются задержки трех рейсов в Сочи - в аэропорту курортного города ранним утром 17 июня были введены временные ограничения на полеты.