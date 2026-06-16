Новая угроза атаки БпЛА объявлена в Волгограде и области





В Волгоградской области вечером 16 июня жителей региона предупредили об угрозе атаки беспилотниками киевского режима. Сигнал «Беспилотная опасность» объявлен в 18.07 мск, сообщает ИА «Высота 102».

Жителям Волгограда и области рекомендуется избегать открытых участков улиц, по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам. Кроме того, волгоградцам напоминают о запрете публиковать в Сети фото и видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных служб.

– Противник может использовать эту информацию для корректировки, – говорится в сообщениях РСЧС.

Во время действия режима могут отмечаться перебои в работе мобильного интернета.