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Расследования

Бастрыкин ждет доклад об отравлении жителей Камышина роллами

Расследования 16.06.2026 16:17
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16.06.2026 16:17


Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заслушает доклад о расследовании уголовного дела по факту массового отравления роллами в Волгоградской области жителей Камышина.

– Председатель СК России дал поручение руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, – сообщили сегодня, 16 июня, в Следкоме.

Ранее сообщалось, что с признаками пищевого отравления в июне в медицинские учреждения Камышина обратились местные жители, в числе которых пятеро детей. Все они почувствовали себя плохо после того, как отведали роллы, заказанные в одном из местных заведений. Большая часть из отравившихся покупателей – всего, по предварительной информации, их оказалось 18 - заказывали роллы навынос. У восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Работала заведения приостановлена.

Следственными органами СКР по Волгоградской области по факту пищевого отравления жителей Камышина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Фото: СКР

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