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Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за самовольный ремонт дорог

Общество 17.06.2026 06:11
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17.06.2026 06:11


Группа депутатов Госдумы предложила освободить россиян от административной ответственности за самовольный ремонт дорог. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение 16 июня.

Авторы инициативы отмечают, что действующее регулирование не содержит понятного механизма, позволяющего отличить качество самостоятельно проделанной работы граждан. Между этим, штраф за данное нарушение составляет от 5 до 10 тысяч рублей. 

В связи с этим поступило предложение не штрафовать россиян за ремонт автодорог местного назначения или дорог на придомовой территории.  

В Правительстве России же данную инициативу не поддержали, заявив, что нормы КоАП носят охранительный характер и направлены на обеспечение действия регулятивных норм и правил. Данные поправки могут лишь легализовать нарушение требований законодательства в данной сфере. 

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