Подрядчик завершил работы по прокладке подземных коммуникаций и приступил к мощению плиткой зеленой зоны в центре Волгограда, посвященной памяти режиссера и политического деятеля Станислава Говорухина.

Как уточнили в мэрии, на указанной территории уже проложены под землей кабели видеонаблюдения и электроосвещения, монтируется автоматическая система полива. В настоящее время рабочие укладывают тротуарную плитку. Подрядчиком выступает ООО «Стройплощадка +».

– В ходе работ по дополнительному озеленению на бульварной зоне высадят порядка 1000 деревьев и кустарников, клумбы украсят цветущие растения. Украшением пространства станут скульптуры самого режиссера, актеров, с которыми он работал, и персонажей его кинофильмов, и клумба в виде стилизованной киноленты, – рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что памяти режиссера посвятят бульварную часть проспекта Ленина от Аллеи Героев до улицы Комсомольская. На этой территории установят двухметровую бронзовую скульптуру режиссера, а также киноафиши и скульптуры известных киногероев из популярных фильмов, таких как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Робинзон Крузо», режиссером которых был Станислав Говорухин.

Фото администрации Волгограда

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