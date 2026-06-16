Путин назначил указом дату выборов в Госдуму РФ

Президент России Владимир Путин назначил на 20 сентября проведение выборов в Государственную думу РФ. Соответствующий указ опубликован сегодня, 16 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

– Указом Президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов, - пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.

Всего предстоит избрать 450 депутатов, из них 225 – в одномандатных избирательных округах и столько же по федеральному избирательному округу.





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