Волгоградцам напомнили о двух сокращённых рабочих неделях





До конца 2026 года у волгоградцев осталось всего две сокращённые рабочие недели. Дополнительно отдохнуть жители региона смогут лишь ближе к концу года.

Согласно производственному календарю, ближайшая сокращённая рабочая неделя будет с 3 по 7 ноября за счёт празднования 4 ноября Дня народного единства. Праздник разорвёт рабочую неделю на две половины.

Ещё одна сокращённая рабочая неделя выпадет на конец декабря. Неделя с 28 по 31 декабря будет короткой за счёт новогодних праздников и переноса «двойного» выходного дня с 4 января на 31 декабря.

Отметим, ранее в 2026 году волгоградцы уже имели возможность дополнительно отдохнуть в феврале, марте, мае и июне.

Фото из архива ИА «Высота 102»