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Общество

«Так плохо нам еще никогда не было»: жители Камышина рассказали о массовом отравлении роллами

Общество 17.06.2026 10:56
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17.06.2026 10:56


В Камышине продолжаются проверки после массового отравления горожан, заказавших роллы в кафе. Пока специалисты устанавливают причины ЧП, попавшие на больничные койки камышане все еще приходят в себя после безобидного ужина с азиатскими блюдами на столе. О болезни, в буквальном смысле выбившей у них почву из-под ног, они рассказали корреспондентам ИА «Высота 102».

Свой летний отпуск жительница Новокузнецка Анастасия решила провести в Камышине. Один из вечеров она вместе с супругом решила украсить приятным ужином с роллами. Прочитав позитивные отзывы в сети, заказала фирменный сет в «ЕвроАзии».

На следующее утро мы с мужем почувствовали недомогание, сильную головную боль, боли в мышцах и суставах. Ближе к вечеру температура выросла до 39,5, – вспоминает Анастасия. – Сначала мы подумали, что подхватили где-то ОРЗ. Но уже через несколько часов у нас началась диарея. Желудок и брюшную полость сводило от спазмирующей боли. Жаропонижающие сбивали температуру весьма незначительно. На утро боли усилились, к этим симптомам добавилась тошнота.


Три дня гости города практически не вставали с кровати, пытаясь сбить температуру.

Закупились в аптеке лекарствами, в больницу не обращались, потому что не местные, – рассказывает девушка. – Спустя три дня стало постепенно отпускать, но так плохо нам еще никогда не было. Честно говоря, даже не могли подумать, что мы отравились в кафе. А вчера увидели в новостях информацию о «ЕвроАзии», и пазл сошелся. В итоге отпуск испорчен! Сегодня выезжаем домой, но по прибытию обязательно обратимся в медицинское учреждение и сдадим анализы. Если у нас так же, как и у других пациентов, подтвердится сальмонеллез, просто так эту ситуацию мы не оставим!

У жительницы Камышина Елены в инфекционную больницу попала 14-летняя дочь, попробовавшая роллы, которыми ее угостили сотрудники кафе.

Гости, которые работают в этом заведении, принесли нам роллы. В итоге плохо стало только моей дочери. Состояние было таким, что нам пришлось вызвать скорую помощь. Приехавшие на вызов медики сказали, что всю неделю ездят к пациентам, кушавшим в «ЕвроАзии», – отмечает Елена. – Дочь забрали в больницу. Когда я звонила ее лечащему врачу, она ответила, что из 12 поступивших детей сальмонеллез подтвердился у девятерых. У моего ребенка, к счастью, нет. Но анализы пока плохие, и из больницы ее не выписывают.


В областном комитете здравоохранения в ответ на вопрос корреспондентов ИА «Высота 102» о состоянии госпитализированных горожан ответили лаконично.

Всем пациентам оказана медицинская помощь. Их состояние оценивается врачами как стабильное, – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, о массовом отравлении жителей Камышина стало известно накануне. По официальной информации, с признаками кишечной инфекции в больницы поступило 16 человек. Перед ухудшением состояния все они ели роллы. Камышинские следователи возбудили уголовное дело по факту «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности». За ходом его расследования следят сотрудники областной прокуратуры, а также запросивший доклад глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Работа заведения временно приостановлена. На телефонные звонки в ресторане «ЕвроАзия» не отвечают. Его владелец Станислав Ким на связь также не выходит.

На фоне взбудораживших Камышин новостей в социальных сетях разгорелись нешуточные споры. Часть пользователей, прежде работавших в «ЕвроАзии» или являющихся ее постоянными клиентами, настаивают на соблюдении всех санитарных требований и щепетильном отношении владельца ко всем делам на кухне. Другие же, напротив, заявляют об антисанитарии и якобы не раз замеченных в тарелках тараканах и прочей живности.


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