Непривитых коров-«нелегалов» обнаружили в Волгоградской области

В Жирновском районе Волгоградской области сотрудники Россельхознадзора выявили хозяйство, которое занижало поголовье КРС и не предоставляло данные о вакцинации животных. Нарушения законодательства в области ветеринарии выявлены на площадке личного подсобного хозяйства.

Как уточнили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в документах содержались данные о 17 животных, при этом сведения об их вакцинации отсутствовали. При выездной проверке хозяйства выяснилось, что на самом деле в наличие находится 25 голов КРС.

Несоответствие отчетных данных и фактического поголовья крупного рогатого скота в хозяйстве является нарушением закона «О ветеринарии», правил осуществления учета животных, «Ветеринарных правил маркирования и учета животных» и ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации. Хозяйству объявлено предостережение о недопустимости таких нарушений. Комитету ветеринарии поручено принять меры в рамках компетенции.





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