Общество

Покой им только снится: волгоградцы, удивившие боевыми качествами в 2019 году

Общество 08.01.2020 08:29
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08.01.2020 08:29



В прошедшем году руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников вел непримиримую борьбу за создание конкуренции на рынке похоронных услуг. После долгих судебных разбирательств антимонопольщикам удалось доказать свою правоту в деле о сговоре между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память». Осталось добиться того, чтобы депутаты, чиновники и правоохранители заняли более конструктивную позицию и прекратили делать вид, что в городе не нарушается антимонопольное законодательство. 

Рядовой житель Ворошиловского района Илья Соколов успешно организовал народный ремонт вдрызг разбитого внутридворового проезда  вдоль дома №45 по улице Рабоче - Крестьянской. Активный автомобилист в прямом смысле вышел на дорогу, собрал деньги, сам добавил солидную сумму, нашел подрядчиков и в итоге, проезд, который упорно игнорируют районные власти, подлатали .

Старший тренер Волгоградской области по боксу среди юниоров и мужчин Павел Дешевов показал всем, что если уверен в своей правоте, то надо бороться. Оставшись без работы после увольнения из училища олимпийского резерва, специалист отмалчиваться  не стал - записал несколько видео, в которых намекал на «серьезные коррупционные нарушения» и «катастрофическую обстановку в отношении детского спорта» в регионе, а также рассказывал о том, как стал жертвой «манипуляций» местных чиновников. В итоге специалиста трудоустроили в школу. Но что-то подсказывает, что это был не последний бой тренера Дешевова.

Волгоградка Фаина Григорьева, которая по вине газовиков просидела почти месяц без голубого топлива, нашла в себе силы и смелость пойти в суд с иском. Пенсионерка отсудила у  АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» всего 5 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба, но кто скажет, что это - не победа. 

Волонтер Людмила Чурюмова, взявшая на себя ответственность за 38 собак и 4 кошки, в этом году пережила настоящий стресс. Чиновники Дзержинского района Волгограда по предписанию прокуратуры решили в одночасье решили снести приют для животных заодно с несанкционированной автостоянкой. Благодаря тому, что история получила огласку, «хвостики» переехали на новое место жительства. Кстати, те, кто хочет поучаствовать в содержании приюта, могут позвонить Людмиле по телефону 8-902-380-30-56.

Писатель из Калача-на-Дону Борис Екимов в уходящем году на всю страну заявил об остром дефиците учительских кадров, несправедливых зарплатах педагогов и дал жесткую оценку ситуации в школах региона. Сначала литератор выступил на заседании Совета при президенте России по русскому языку, а затем дал интервью «Российской газете». 



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