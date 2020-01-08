Общество 08.01.2020 08:29
56
08.01.2020 08:29
В прошедшем году руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников вел непримиримую борьбу за создание конкуренции на рынке похоронных услуг. После долгих судебных разбирательств антимонопольщикам удалось доказать свою правоту в деле о сговоре между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память». Осталось добиться того, чтобы депутаты, чиновники и правоохранители заняли более конструктивную позицию и прекратили делать вид, что в городе не нарушается антимонопольное законодательство.
Рядовой житель Ворошиловского района Илья Соколов успешно организовал народный ремонт вдрызг разбитого внутридворового проезда вдоль дома №45 по улице Рабоче - Крестьянской. Активный автомобилист в прямом смысле вышел на дорогу, собрал деньги, сам добавил солидную сумму, нашел подрядчиков и в итоге, проезд, который упорно игнорируют районные власти, подлатали .
Старший тренер Волгоградской области по боксу среди юниоров и мужчин Павел Дешевов показал всем, что если уверен в своей правоте, то надо бороться. Оставшись без работы после увольнения из училища олимпийского резерва, специалист отмалчиваться не стал - записал несколько видео, в которых намекал на «серьезные коррупционные нарушения» и «катастрофическую обстановку в отношении детского спорта» в регионе, а также рассказывал о том, как стал жертвой «манипуляций» местных чиновников. В итоге специалиста трудоустроили в школу. Но что-то подсказывает, что это был не последний бой тренера Дешевова.
Волгоградка Фаина Григорьева, которая по вине газовиков просидела почти месяц без голубого топлива, нашла в себе силы и смелость пойти в суд с иском. Пенсионерка отсудила у АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» всего 5 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба, но кто скажет, что это - не победа.
Волонтер Людмила Чурюмова, взявшая на себя ответственность за 38 собак и 4 кошки, в этом году пережила настоящий стресс. Чиновники Дзержинского района Волгограда по предписанию прокуратуры решили в одночасье решили снести приют для животных заодно с несанкционированной автостоянкой. Благодаря тому, что история получила огласку, «хвостики» переехали на новое место жительства. Кстати, те, кто хочет поучаствовать в содержании приюта, могут позвонить Людмиле по телефону 8-902-380-30-56.
Писатель из Калача-на-Дону Борис Екимов в уходящем году на всю страну заявил об остром дефиците учительских кадров, несправедливых зарплатах педагогов и дал жесткую оценку ситуации в школах региона. Сначала литератор выступил на заседании Совета при президенте России по русскому языку, а затем дал интервью «Российской газете».
Реклама
Новогодний "подарок" от УК: жителям дома под Волгоградом пригрозили отключить интернет08.01.2020 16:04
«Снег выпал только в январе»: в Волгоград пришла белая зима08.01.2020 11:57
В Волгограде таможня «опустошила» табачную лавку07.01.2020 17:11
Из-за рождественского снега на улицы Волгограда вышло более 50 единиц спецтехники07.01.2020 15:48
Митрополит Волгоградский и Камышинский обратился к верующим с Рождественским посланием06.01.2020 19:24
82-летняя волгоградка стала участницей «Рождественского забега»06.01.2020 13:45
Четверть века после штурма: в Волгограде вспомнили погибших в Чечне воинов06.01.2020 11:01
В волгоградском храме собрали рождественские подарки для одиноких и больных06.01.2020 09:57
Вы - писали, мы - снимали: как жители Волгоградской области вместе с «Высотой 102» боролись и побеждали06.01.2020 09:46
В Волгоградской области выпал долгожданный снег06.01.2020 09:42
Волгоградцам показали фрагмент «Рождественского пламени»05.01.2020 20:11
За чаем не скучаем: губернатор культурно провел вечер с дамой и главой Волгограда05.01.2020 19:08
Десантники Волгоградской области отмечают юбилей со дня образования соединения05.01.2020 17:49
Почти поровну: в Волгоградском перинатальном центре №2 в новом году родились 39 малышей05.01.2020 16:51
Реклама