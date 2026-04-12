Волгоградцам объяснили, сколько дней отпуска можно взять за свой счет





Закон не ограничивает продолжительность такого отпуска. Как рассказали авторы Telegram-канала «Объясняем. Волгоградская область», он оформляется по соглашению сторон, но работодатель вправе отказать, если сочтёт причины неуважительными.

Гарантированные дни для отдельных категорий:

· инвалиды — до 60 дней в год;

· ветераны ВОВ и боевых действий — до 35 дней;

· работающие пенсионеры по старости — до 14 дней;

· при рождении ребёнка, свадьбе или смерти близкого — до 5 дней на каждый случай;

· студенты-очники вузов: 15 дней на сессию, 4 месяца на госэкзамены и защиту диплома (для очно-заочной и заочной форм — оплачиваемый отпуск: 1–2 курсы 40 дней, далее 50 дней, госэкзамены 4 месяца);

· студенты колледжей и техникумов: неоплачиваемый отпуск от 10 дней до 2 месяцев на сессию и госэкзамены, а также оплачиваемый на промежуточную аттестацию: 30 дней (1–2 курсы), 40 дней (последующие).

Эти дни не накапливаются и не переносятся — сгорают в текущем году.

Дополнительная льгота по коллективному договору (ст. 263 ТК РФ)

До 14 дней за свой счёт в удобное время могут взять работники:

· с двумя и более детьми до 14 лет;

· с ребёнком-инвалидом до 18 лет;

· в одиночку воспитывающие ребёнка до 14 лет.

Такой отпуск можно брать частями или присоединить к основному оплачиваемому, но перенести на следующий год нельзя.