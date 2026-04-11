



Волгоград открыл международный турнир «Кубок Победы» захватывающим матчем женских сборных России и Беларуси. Первая из двух встреч завершилась боевой ничьей – 27:27. Это первый случай в истории противостояния команд, когда победитель не был выявлен.





После матча Людмила Бодниева дала оценку действиям своих подопечных:





Россия – Беларусь – 27:27 (12:13).

Матч прошёл на «Динамо Арене», которая была заполнена почти до отказа. Болельщики создали по‑настоящему праздничную атмосферу: трибуны активно поддерживали сборную России, но при этом уважительно относились и к гостям.Игра началась с эффектного хода: уже на первой минуте Оксана Бессалая, крайняя нападающая «Астраханочки», открыла счёт в стремительной контратаке. Однако после бодрого старта у российской сборной наступила голевая засуха. Часть атак хозяек не доходила до реальных угроз воротам и завершалась потерями мяча. Полюс ко всему голкипер белорусской команды Юлия Кунцевич уверенно справлялась с некоторыми бросками.Отыграть отставание россиянкам удалось лишь на 27‑й минуте, но к перерыву белоруски всё равно сохранили лидерство – 13:12.Одним из главных факторов, осложнивших жизнь сборной России, стала блестящая игра дуэта голкиперов из Беларуси – Юлии Кунцевич и Валентины Войтулевич. В ряде эпизодов они буквально творили чудеса в рамке, срывая потенциально опасные атаки хозяек. Особенно впечатлили действия Войтулевич: экс‑голкипер «Лады» несколько раз подряд парировала броски в упор.Начало второй половины матча ознаменовалось активным наступлением сборной России. Агрессивная игра Варвары Семиной и Кристины Кожокарь позволила хозяйкам перехватить инициативу и выйти вперёд. Удачная игра в атаке в сочетании с надёжными действиями вратаря Полины Маркиной помогла россиянкам создать комфортный отрыв – 23:18 за 15 минут до финальной сирены.Однако затем сценарий начала матча повторился: российская сборная не могла забить на протяжении девяти минут. Главный тренер Людмила Бодниева была вынуждена взять эмоциональный тайм‑аут, чтобы встряхнуть команду и скорректировать тактику. В перерыве она акцентировала внимание на необходимости ускорить темп передач и активнее использовать фланги.Но белорусская сборная воспользовалась кризисом соперниц. За 6 минут до конца матча гости забили четыре безответных мяча и догнали соперниц. Валентина Войтулевич, экс‑голкипер «Лады», провела серию важных сейвов, позволив команде постепенно сократить отставание, а затем и сравнять счёт.В заключительные секунды матча у россиянок были шансы вырвать победу: в последней атаке Варвара Сёмина не смогла поразить ворота гостей. Финальный свисток зафиксировал ничью – 27:27.– Прежде всего, я очень довольна, что сегодняшняя игра состоялась, ведь она дала нам очень много пищи для размышлений. Итоговым результатом мы, естественно, остались недовольны. Перед началом матча я ожидала, что игра получится вязкой и тяжелой. Сегодня у команды не хватило эмоций, а к некоторым игрокам есть претензии по самоотдаче. Допускать подобного мы себе попросту не можем. Как следствие, сегодня имеем неудовлетворительный результат и недовольство игрой. У нас была договоренность с игроками, что каждой из них сегодня будет предоставлено игровое время. И в течение игры мы придерживались этого плана. К сожалению, полноценно воспользоваться своими шансами и показать соответствующий национальной команде уровень игры смогла лишь малая часть девушек. Отдельно хочется отметить атмосферу на трибунах. Всегда приятно играть в Волгограде на глазах у местных болельщиков. Так было и в прошлом году, так происходит и сейчас. Большое спасибо тем, кто пришел сегодня поддержать нас.10 апреля. Волгоград. «Динамо Арена».Судьи: Дарья Герасимова, Анастасия Герасимова. (обе Волгоград).Россия: Рябцева – Бессалая (1), Санталова, Кожокарь (3), Илларионова (2), Терлецкая, Сёмина (6) – Ясницкая, Васильева (2), Собкало (2), Бабенко (3), Закордонская (2), Загороднева (1), Долматова, Зеленкова (5), Вертушкова, Маркина, Островская.Беларусь: Кунцевич – Ильина (8), Мартинович (1), Губчик (3), Иванчикова (1), Сотникова (3), Данилевич (1) – Войтулевич, Шинкарук (5), Савкина (4), Бакун, Русилко, Новикова, Шаповалова (1), Вакулич, Лоскот, Макаренко, Ермоленко, Снежко, Кучеренко.Штрафное время: 8 – 0.7-метровые/голы: 1/0 – 4/2.Потери: 11 – 13.Вторая игра между сборными России и Беларуси состоится сегодня и начнётся в 15:00. Болельщиков ждёт ещё один напряжённый поединок, в котором команды наверняка постараются исправить недочёты и добиться победы. Будет ли повторена драма первого матча или одна из сборных сможет склонить чашу весов в свою пользу – покажет игра.