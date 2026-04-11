Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости
 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
Федеральные новости
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
В духе спортивного братства: «Кубок Победы» стартовал с ничьей России и Беларуси

Спорт 11.04.2026 14:28
11.04.2026 14:28


Волгоград открыл международный турнир «Кубок Победы» захватывающим матчем женских сборных России и Беларуси. Первая из двух встреч завершилась боевой ничьей – 27:27. Это первый случай в истории противостояния команд, когда победитель не был выявлен.

Матч прошёл на «Динамо Арене», которая была заполнена почти до отказа. Болельщики создали по‑настоящему праздничную атмосферу: трибуны активно поддерживали сборную России, но при этом уважительно относились и к гостям.

Игра началась с эффектного хода: уже на первой минуте Оксана Бессалая, крайняя нападающая «Астраханочки», открыла счёт в стремительной контратаке. Однако после бодрого старта у российской сборной наступила голевая засуха. Часть атак хозяек не доходила до реальных угроз воротам и завершалась потерями мяча. Полюс ко всему голкипер белорусской команды Юлия Кунцевич уверенно справлялась с некоторыми бросками.

Отыграть отставание россиянкам удалось лишь на 27‑й минуте, но к перерыву белоруски всё равно сохранили лидерство – 13:12.

Одним из главных факторов, осложнивших жизнь сборной России, стала блестящая игра дуэта голкиперов из Беларуси – Юлии Кунцевич и Валентины Войтулевич. В ряде эпизодов они буквально творили чудеса в рамке, срывая потенциально опасные атаки хозяек. Особенно впечатлили действия Войтулевич: экс‑голкипер «Лады» несколько раз подряд парировала броски в упор.

Начало второй половины матча ознаменовалось активным наступлением сборной России. Агрессивная игра Варвары Семиной и Кристины Кожокарь позволила хозяйкам перехватить инициативу и выйти вперёд. Удачная игра в атаке в сочетании с надёжными действиями вратаря Полины Маркиной помогла россиянкам создать комфортный отрыв – 23:18 за 15 минут до финальной сирены.

Однако затем сценарий начала матча повторился: российская сборная не могла забить на протяжении девяти минут. Главный тренер Людмила Бодниева была вынуждена взять эмоциональный тайм‑аут, чтобы встряхнуть команду и скорректировать тактику. В перерыве она акцентировала внимание на необходимости ускорить темп передач и активнее использовать фланги.

Но белорусская сборная воспользовалась кризисом соперниц. За 6 минут до конца матча гости забили четыре безответных мяча и догнали соперниц. Валентина Войтулевич, экс‑голкипер «Лады», провела серию важных сейвов, позволив команде постепенно сократить отставание, а затем и сравнять счёт.

В заключительные секунды матча у россиянок были шансы вырвать победу: в последней атаке Варвара Сёмина не смогла поразить ворота гостей. Финальный свисток зафиксировал ничью – 27:27.


После матча Людмила Бодниева дала оценку действиям своих подопечных:

– Прежде всего, я очень довольна, что сегодняшняя игра состоялась, ведь она дала нам очень много пищи для размышлений. Итоговым результатом мы, естественно, остались недовольны. Перед началом матча я ожидала, что игра получится вязкой и тяжелой. Сегодня у команды не хватило эмоций, а к некоторым игрокам есть претензии по самоотдаче. Допускать подобного мы себе попросту не можем. Как следствие, сегодня имеем неудовлетворительный результат и недовольство игрой. У нас была договоренность с игроками, что каждой из них сегодня будет предоставлено игровое время. И в течение игры мы придерживались этого плана. К сожалению, полноценно воспользоваться своими шансами и показать соответствующий национальной команде уровень игры смогла лишь малая часть девушек. Отдельно хочется отметить атмосферу на трибунах. Всегда приятно играть в Волгограде на глазах у местных болельщиков. Так было и в прошлом году, так происходит и сейчас. Большое спасибо тем, кто пришел сегодня поддержать нас.


Россия – Беларусь – 27:27 (12:13).
10 апреля. Волгоград. «Динамо Арена».
Судьи: Дарья Герасимова, Анастасия Герасимова. (обе Волгоград).
Россия: Рябцева – Бессалая (1), Санталова, Кожокарь (3), Илларионова (2), Терлецкая, Сёмина (6) – Ясницкая, Васильева (2), Собкало (2), Бабенко (3), Закордонская (2), Загороднева (1), Долматова, Зеленкова (5), Вертушкова, Маркина, Островская.
Беларусь: Кунцевич – Ильина (8), Мартинович (1), Губчик (3), Иванчикова (1), Сотникова (3), Данилевич (1) – Войтулевич, Шинкарук (5), Савкина (4), Бакун, Русилко, Новикова, Шаповалова (1), Вакулич, Лоскот, Макаренко, Ермоленко, Снежко, Кучеренко.
Штрафное время: 8 – 0.
7-метровые/голы: 1/0 – 4/2.
Потери: 11 – 13.

Вторая игра между сборными России и Беларуси состоится сегодня и начнётся в 15:00. Болельщиков ждёт ещё один напряжённый поединок, в котором команды наверняка постараются исправить недочёты и добиться победы. Будет ли повторена драма первого матча или одна из сборных сможет склонить чашу весов в свою пользу – покажет игра.

Александр Веселовский
Фото: Александр Овсиенко / ФГР


Спорт 11.04.2026 14:28
