Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
«Изгаляются, как могут»: волгоградские кулинары накануне Пасхи пожаловались на капризы покупателей

Общество 11.04.2026 11:53
Волгоградские кондитеры, накануне Пасхи буквально не отходящие от плиты, пожаловались на растущую из года в год избирательность покупателей. По их словам, вместо добротной праздничной выпечки горожане все чаще хотят видеть на своих столах торты в миниатюре.

Из-за новых требований на рынке кондитерам и кулинарам приходится не просто усовершенствовать, но и усложнять проверенные временем рецепты.

- Много лет мы работали по классической рецептуре, добавляя в пасхальную выпечку много яиц, сахара, изюма. Одним словом, тесто было «доброе». При этом всегда считали изготовление куличей не промыслом, не шансом побольше заработать, а таинством, в которое нужно вложить частицу души, - делится переживаниями один из волгоградских кулинаров. - Но сегодня многие покупатели стали поистине капризными. Вместо кулича им нужен торт с розами и другими диковинными (читайте – дурацкими) украшениями, которые могут быть съедобными лишь условно. Одним словом, изгаляются, как могут.

Пытаясь поспеть за стремительно меняющимися тенденциями, пекари работают не только над дизайном одного из главных символов праздника, но и над его начинками – в центре кулича волгоградцы надеются увидеть джем или крем.

- Из-за этих веяний работать стало значительно тяжелее. Нет, мы вовсе не против совершенствоваться. Но ведь у всего должны быть свои разумные пределы. Больше всего меня удивляет то, что за 200-300 граммов чего-то диковинного покупатели действительно готовы отдавать огромные деньги, - заключает собеседник ИА «Высота 102».

О ценах на пасхальную выпечку корреспонденты ИА «Высота 102» писали в отдельном материале. Во сколько горожанам обойдутся куличи с «инстаграмным» лоском или обычные пасхальные кексы, читайте здесь.

Фото Павла Мирошкина 

Общество 11.04.2026 12:38
13:37
«Чудо, что без жертв»: в Волгограде лихач на автомобиле протаранил подъезд МКДСмотреть фотографии
12:38
Волгоградцы сообщают о «воскрешении» личных аккаунтов в TelegramСмотреть фотографии
11:53
«Изгаляются, как могут»: волгоградские кулинары накануне Пасхи пожаловались на капризы покупателейСмотреть фотографии
11:03
Бастрыкин разберется с закрытием корпуса детсада в КотовоСмотреть фотографии
10:33
Дожди с грозами снова обещают волгоградцам 11 апреляСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде разыскивают водителя Mazda, сбившего женщинуСмотреть фотографии
09:04
Более 1,4 тысячи жителей Волгоградской области съедут из аварийных домовСмотреть фотографии
08:22
Будем с рыбой? В ерики Волго-Ахтубинской поймы пошла большая водаСмотреть фотографии
07:32
Силы ПВО предотвратили атаку БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
06:29
В Волгоградской области включат единый сигнал на всех поездах в честь полета ГагаринаСмотреть фотографии
05:54
Беспилотную опасность отменили в Волгоградской области спустя 6 часовСмотреть фотографии
22:21
Угроза БПЛА-атаки ВСУ вновь объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:45
В Волгоградской области с 14 апреля начнут отключать телевидениеСмотреть фотографии
21:26
В Волгоградской области пройдет гастрофест в пасхальную неделюСмотреть фотографии
20:55
Праздник почти на пороге: рассказываем, где и во сколько освятить куличи в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:30
Фоторепортаж: в Волгограде открыли бюст Героя Советского Союза Юрия ГагаринаСмотреть фотографии
20:06
55 км отремонтируют на волгоградских участках трасс Р-228 и Р-229Смотреть фотографии
19:47
Волгоградскому музею торжественно передали более 200 картин художника ЛосеваСмотреть фотографии
19:37
Суд запретил вояж в Москву подсудимому главе района Ивану ГелюСмотреть фотографии
19:10
50 молодых ив, сосен и дубов высадили в Волгоградской области детиСмотреть фотографии
18:34
«Мотоцикл – это душа!»: мотоспасатели из Волгограда – о самых сложных выездах и профессиональном азартеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Ситуация – критическая: регионы юга России объединятся для борьбы с опустыниванием земельСмотреть фотографии
17:47
В МЧС предупредили волгоградцев о надвигающихся ливнях с градомСмотреть фотографии
17:00
Волгоградский облсуд после ЧП с заложниками отправил за решетку двух экс-сотрудников ИК-19Смотреть фотографии
16:40
«Обидно до слез»: в игровом клубе волгоградке с ребенком-инвалидом отказали в праздникеСмотреть фотографии
16:17
СК расследует убийство террористами ВСУ мирного жителя в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Пиковые сбросы на Волжской ГЭС в режиме спецпопуска начнутся на три дня раньшеСмотреть фотографии
15:31
Остановку «Ул. Порт-Саида» в Волгограде перенесут на 10 метровСмотреть фотографии
15:21
Волгоград засыпало апрельским градомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
В Волгограде дачные автобусы на Пасху и Красную горку перейдут на спецграфикСмотреть фотографии
 