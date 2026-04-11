



Волгоградские кондитеры, накануне Пасхи буквально не отходящие от плиты, пожаловались на растущую из года в год избирательность покупателей. По их словам, вместо добротной праздничной выпечки горожане все чаще хотят видеть на своих столах торты в миниатюре.

Из-за новых требований на рынке кондитерам и кулинарам приходится не просто усовершенствовать, но и усложнять проверенные временем рецепты.

- Много лет мы работали по классической рецептуре, добавляя в пасхальную выпечку много яиц, сахара, изюма. Одним словом, тесто было «доброе». При этом всегда считали изготовление куличей не промыслом, не шансом побольше заработать, а таинством, в которое нужно вложить частицу души, - делится переживаниями один из волгоградских кулинаров. - Но сегодня многие покупатели стали поистине капризными. Вместо кулича им нужен торт с розами и другими диковинными (читайте – дурацкими) украшениями, которые могут быть съедобными лишь условно. Одним словом, изгаляются, как могут.

Пытаясь поспеть за стремительно меняющимися тенденциями, пекари работают не только над дизайном одного из главных символов праздника, но и над его начинками – в центре кулича волгоградцы надеются увидеть джем или крем.

- Из-за этих веяний работать стало значительно тяжелее. Нет, мы вовсе не против совершенствоваться. Но ведь у всего должны быть свои разумные пределы. Больше всего меня удивляет то, что за 200-300 граммов чего-то диковинного покупатели действительно готовы отдавать огромные деньги, - заключает собеседник ИА «Высота 102».

